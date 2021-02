Bedragerisk rugemor fik skærpet sin dom i landsretten

Det var en enig domsmandsret ved Østre Landsret, der torsdag klokken 11 fandt, at en 38-årige kvinde - som har ageret rugemor for tre par, der drømte om at få et barn - er skyldig. Dermed stadfæster landretten byrettens dom vedrørende skyld, der ellers var anket til frifindelse fra den dømtes side. Samtidg skærper landsretten strafudmålingen fra byretten fra et år og ni måneder til to års ubetinget fængsel.