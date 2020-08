Kvinden sagde til de to par, at hun ikke var gravid, men i december 2016 fødte hun tvillinger. En DNA-test har siden vist, at manden i det ene par er biologisk far til tvillingerne. Modelfoto

Bedragerisigtet rugemor: Sagen kort

En kvinde fra Stevns, der i dag er 38 år, er tiltalt for tilbage i 2016 at have bedraget tre barnløse par.

Kvinden rejste i foråret 2016 til en klinik på Cypern, hvor hun fik sat befrugtede æg op. Med på rejsen var en kvinde, som hun havde lært at kende gennem en internetgruppe. Kvinden er født uden livmoder og kunne derfor ikke selv bære et barn. Men hun kunne godt levere æg og hendes kæreste sæd, således at barnet fik begges gener.

Samtidig havde kvinden fra Stevns kontakt med et andet par. Også her skulle hun agere rugemor. Også dette par var på Cypern samtidig med rugemoderen og den kvinde, hun rejste sammen med.

De to opsætninger af æg i kvinden fra Stevns skete under opholdet på Cypern på to forskellige klinikker.

De to barnløse par kendte ikke hinanden, og vidste derfor ikke, at kvinden fra Stevns skulle have sat æg op flere gange.

Endelig havde rugemoderen haft kontakt til et mandligt par. Den ene mands sæd skulle parres med et æg fra rugemoderen. Et æg hun havde til overs fra en tidligere behandling på en klinik i Danmark. Efter en behandling på en dansk klinik valgte rugemoderen at trække sig fra parret.

I december 2016 fødte rugemoderen tvillinger. Til sin daværende kæreste forklarede hun, at han var fader til pigerne. I forvejen havde de et barn sammen. Til de par, som føler sig bedraget af kvinden, fortalte hun, at hun var syg og derfor indlagt på sygehuset.

Til det par, hvor hun rejste sammen med kvinden til Cypern, sagde hun efter behandlingen på den cypriotiske klinik, at hun havde været gravid, men at det efterfølgende gik galt.

Til det sidste par, hvor manden siden viste sig at være far til tvillingerne, forklarede hun, at behandlingen ikke var lykkedes.

Alle tre par har løbende betalt kvinden fra Stevns for en række kontoudtog på medicin, hormonbehandling, rejse og ophold på hotel og for klinikbehandlinger, som hun har påstået at have lagt ud. Samlet har de tre par betalt 459.000 kroner til kvinden fra Stevns.

I januar 2019 blev tvillingerne tvangsfjernet fra rugemoderen. De er nu i pleje hos deres biologiske far.