Manden troede han var far til tvillinger. Han anede ikke, at han daværende kæreste var rugemor for flere par.

Bedragerisigtet rugemor - Mand troede han var far til tvillinger: - Vi havde jo sex

- Vi havde jo sex. Så derfor regnede jeg jo med, at jeg var faderen.

Sådan forklarede et vidne torsdag eftermiddag i retten i Roskilde i sagen om en rugemor - en 38-årig kvinde fra Stevns -, som er tiltalt for at have bedraget flere par for flere hundrede tusind kroner. Bedragerierne skulle have fundet sted i 2016.

Samme år i december fødte rugemoderen tvillinger.

Selv om vidnet og rugemoderen ikke længere var gift, så havde de både et barn sammen og i 2016 et kæresteforhold, som fungerede sådan on-off. Derfor accepterede vidnet, at han var far til barnet.

Stor blev derfor hans overraskelse, da han året efter under en ferie i Tyrkiet med rugemoderen og de tvillinger, som han betragtede som sine, fik at vide, at en ukendt mand havde gjort krav på at være far til hans børn.

Da han spurgte rugemoderen, hvordan det hang sammen, var forklaringen "de må have fået en hjerneblødning", og at hun ville tage sig af problemet.