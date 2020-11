Politiet har vedhæftet dette foto ved deres pressemeddelelse. Billedet er fra hjemmesiden minbaad.dk. Den særprægede båd er en såkaldt Finnmaster Pilot 7 til en værdi af 685.000 kroner efterlyses i forbindelse med en stor bedragerisag. Foto: Troels Lykke

Bedrageri: Efterlyst båd set i havn - 30-årig anholdt og sigtet

Stevns - 04. november 2020 kl. 14:14 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

En efterlyst båd, som ifølge politiet er del af en større bedragerisag, er tidligere set i Bøgeskov Havn på det nordlige Stevns og ved Lynæs Havn i Hundested.

Politiet beder nu om hjælp i bedragerisagen, hvor varer for over 10 millioner kroner er i spil - deriblandt båden til en værdi af 685.000 kroner. Midt- og Vestsjællands Politi har anholdt og varetægtsfængslet en 30-årig mand fra Næstved i sagen, og de er i gang med en større eftersøgning af varer, der er leveret på hele Sjælland af den 30-årige, der er sigtet for bedrageri for de mange penge.

Der er ifølge politiet flere gerningsmænd i den omfattende sag om bedrageri. Og de har brug for borgernes hjælp til at komme med tips om levering af varer, som kan være bestilt hos den 30-årige mand fra Næstved.

Misbruger identitet Bedragerisagen omhandler indtil videre misbrug af personers identitet og falske dokumenter, som manden har benyttet til køb af varer og ydelser. Bedrageriets beløb er indtil nu løbet op i 10 millioner kroner, men politiet har brug for hjælp til at finde nogle af varerne, som er handlet med den 30-årige mand.

Politiet leder efter varerne for at få dem tilbage til de rette ejermænd, som ikke har modtaget betaling for varerne. Den varetægtsfængslede mand har benyttet falske dokumenter, der har vildledt forskellige virksomheder, således at manden kunne få dem udleveret til videresalg hos private borgere og erhvervsdrivende.

Det drejer sig om følgende varer:

9 Vølund varmepumper for over 1,2 millioner kroner

En båd af typen Finnmaster Pilot 7 weekend til omkring 685.000 kroner

En vin-rød varebil af mærket Ford Transit Custom monteret med gule blink i kølergitter på fronten samt bagpå og på taget til en værdi af omkring 280.000 kroner

Manden har desuden købt blandt andet hårde hvidevarer og telefoner ved brug af falske identiteter fra borgere, hvorfor beløbet i alt er løbet op i 10 millioner. Også disse varer er solgt videre til privatpersoner.

Varerne kan befinde sig på hele Sjælland, men kan også være solgt videre til andre dele af landet, og to af varmepumperne er fundet i Hundested og Ølstykke. Ved bestilling hos virksomheden blev varmepumperne leveret i Rørvig, Mørkøv, Hedehusene, Næstved og Frederikssund og er formentlig efter levering blevet solgt videre til private.

Politiet opfordrer borgere, som er blevet tilbudt eller har købt et varmepumpeanlæg fra Vølund ved privat salg, eller som i øvrigt har kendskab til levering af et sådant anlæg, til at kontakte politiet. En varmepumpeinstallatør kan også have undret sig over, at en varmepumpe af den kaliber skulle installeres. Disse oplysninger kan have en stor værdi for politiets efterforskning.

Politiet ønsker borgernes hjælp til at finde de værdifulde ting, der i så fald skal genudleveres til de virksomheder, som aldrig har fået betaling for varerne. Derudover kan oplysninger om, hvor varerne er endt, have afgørende betydning for politiets efterforskning i forhold til at finde medgerningsmænd til den store bedragerisag.

Politiet kan kontaktes på telefon 114 eller 4635 1448, hvis borgerne har oplysninger til sagen.

Hælervarer Midt- og Vestsjællands Politi samtidig gerne opfordre borgerne til at tænke sig godt om, når de handler privat, så de undgår at købe hælervarer. Hvis en vare er særdeles billig i forhold til nyprisen og kan leveres i ubrugt stand og ubrudt emballage, så er det formentlig for godt til at være sandt. Rigtig mange borgere køber hvert år hælervarer og bidrager i den forbindelse til, at det kan betale sig at være bedrager eller tyv.

To gode råd til at undgå at købe hælervarer er:

o Brug MobilePay, når du handler privat

o Se efter NemId hos sælger, når du handler privat på nettet.

Både MobilePay og NemId-validering er knyttet op på cpr.nr., som kan spores tilbage til sælgeren. Det er de kriminelle ikke interesseret i, men vil i mange tilfælde bede om kontant betaling.

- Har du mistanke om, at en vare kan være en hælervare, skal du ikke købe den, men anmelde det til politiet. Ofte kan du også anmelde sælgeren til den platform, du handler på - f.eks. DBA, skriver politiet i en udsendt pressemeddelelse.