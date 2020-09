Beboerne på Mandehoved isoleres

En beboer på Stevns Kommunes center for nydanskere med opholdstilladelse: Mandehoved er testet positiv for Covid-19. Den pågældende er nu i isolation uden for Mandehoved, oplyser kommunen.

Da boligerne på Mandehoved ligger tæt, og beboerne deler en række fælles faciliteter, har Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet, at de øvrige beboere skal betragtes som 'nære kontakter til en Covid-smittet'. Beboerne skal derfor være i isolation i deres boliger på Mandehoved og vil blive testet af Styrelsen for Patientsikkerhed i løbet af weekenden.

Målet for Styrelsen for Patientsikkerhed er dermed at indkredse og bremse eventuel yderligere smitte meget hurtigt. Hvis det viser sig, at flere beboere på Mandehoved er smittede, vil styrelsen sætte yderligere kontaktopsporing i gang; dvs. finde de borgere, som vurderes at have været nære kontakter til de smittede, så de også kan blive testet.

Stevns Kommune følger sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed situationen nøje og tager løbende bestik af, om der er behov for yderligere tiltag. I første omgang har indsatsen været koncentreret om information til beboerne på Mandehoved om de forholdsregler, der skal tages. Desuden vil Stevns Kommune sikre levering af madvarer m.m. til de berørte på Mandehoved i isolationsperioden.