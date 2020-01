Ifølge Vejdirektoratets foreløbige tegninger skal den sydligste af de to sydlige linjeføringer for en Stevns-vej skære Lerskovvej et stykke nord for byskiltet til Vråby. Det huer ikke Bent Sørensen (tv.) og Preben Aabo fra Vråby Bylaug. Foto: Henrik Fisker

Beboere ruster sig mod sydlig vej

Da beboerne i Vråby i begyndelsen af november fik et uventet brev, fik mange af dem lidt af et chok. Her kunne de læse, at Vejdirektoratet i sit arbejde med at udarbejde en VVM-undersøgelse for en kommende vejforbindelse mellem Stevns og motorvejsnettet nu også havde kig på deres lokalområde. Hidtil havde alle troet, at den såkaldt sydlige linjeføring skulle gå nord om Hårlev og nord om Endeslev. Men nu havde teknikerne i direktoratet besluttet også at se nærmere på en endnu sydligere linjeføring, der i givet fald ville skære direkte ind gennem deres lokalområde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her