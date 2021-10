Se billedserie Leif Pedersen, Susanne Lauritsen, Anita Pedersen samt John Bramm er bestemt ikke tilfredse med kommunens planer om at omdanne en grøn oase ved Kystvejen til sommerhusgrunde. Foto: Erik Nielsen

Beboer-kamp for grøn oase

11. oktober 2021

Stevns Kommune vil sløjfe gamle planer om lystbådehavn ved Kystvejen og i stedet sælge og udstykke det grønne område ved Strøby Ladeplads til sommerhusgrunde. Det falder bestemt ikke i god jord hos de lokale beboere. I september måned blev der afviklet et såkaldt formøde om, hvad der skal ske med området ud for Kystvejen 270-274. Omkring 50 dukkede op til mødet, hvor forvaltning og udvalgsformand Flemming Petersen (V) i den grad var i modvind i forhold til, at kommunen ønsker at udstykke og sælge grundstykkerne ud til Køge Bugt for at etablere op til ni nye sommerhuse.

Det skal ske samtidig med, at en gammel plan, der aldrig er blevet realiseret, om at etablere en lystbådehavn ved Kystvejen mellem Strøby Ladeplads og Strandvejen nu endegyldigt bliver skrottet, da det blev vedtaget i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger, at området skal sælges med etablering af sommerhuse for øje.

Stevns Kommune ejer ejendommene Svalemosevej 19, Kystvejen 270 og Kystvejen 274.

Efter det afviklede formøde er der indsendt flere læserbreve til de lokale medier, hvor flere af de mange fremmødte ytrer deres utilfredshed med kommunens planer. DAGBLADET har været en tur forbi "Søvold" som området er blevet døbt for at se det og sætte nogle af de utilfredse beboere stævne.

- Først og fremmest vil vi gerne henlede Stevns Kommune på sin egen politik, hvor man forsøger, at skabe flere grønne oaser og biodiversitet. Her går man den stik modsatte vej, siger Anita Pedersen, hvis mor bor lige bag det berørte område.

Sammen med John Bramm, Leif Pedersen og Susanne Lauridtsen er hun mødt op for at tage imod avisen på en smuk eftermiddag, hvor fiskerbådene ligger i baggrunden bag den fremskudte kystsikring, når man står i det omtalte grønne område og kigger ud over vandet.

Mangel på respekt - Jeg mener, at det er mangel på respekt for os, der bor her, når de søger de gamle planer ophævet for at der skal bygges store sommerhuse.

Hvis der skal bygges sommerhuse i området kræver det en ny lokalplan, da området i den nuværende lokalplan og kommuneplan er sat af til etablering af en rigtig gammel idé om at skabe en lystbådehavn netop her. Det er et enigt planudvalg og Økonomiudvalg, der går ind for dette.

Det samlede område udgør i dag cirka 9.000 kvadratmeter, og de nye sommerhusgrunde vil således få en gennemsnitsgrundstørrelse på lige omkring 1.000 kvadratmeter, hvis det bliver til ni sommerhuse, som det indtil videre er lagt op til.

Servitutter undersøges Der er på alle tre ejendomme tinglyst deklaration om forbud om salg af ejendommene uden Hovedstadsrådets tilladelse. I dag er kompetencerne for planlægning af hovedstadsområdet centraliseret, og forvaltningen formoder, at det nu er erhvervsstyrelsen, som må være påtaleberettiget på disse servitutter.

Og en af servitutterne giver eksempelvis kun ret til at bygge tre sommerhuse i området.

Forvaltningen er derfor gået gang med en aflysning af servitutterne. I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan, bliver flere ikke relevante servitutter ligeledes aflyst, lyder det i oplægget fra forvaltningen i Stevns Kommune.

- Der er jo en grund til, at de servitutter er lavet. Det var fordi, de tidligere ejere ikke ønskede området bebygget. Det er er nærmest uartigt at gå ind og ændre på det forhold, siger Anita Pedersen, der mener, at uanset om der bliver bygget en lystbådehavn eller ej, så skal fiskerne have lov til at være her, og det var blandt andet for dem, at servitutterne blev skabt og håndhævet.

De fremmødte peger også på, at der er baderet og færdselsret på en sti igennem området.

- Det er ét af de få steder, hvor dyr og fugle stadig har et åndehul, forklarer John Bramm, der også er frustreret over de støjgener, man må kunne forvente ved potentielle udlejningssommerhuse.

Alle er imod Leif Pedersen peger på, at hele nabolaget er imod, og det giver Susanne Lauridtsen ham ret i.

- Det kan man jo også se på det faktum, at der kun blev inviteret få til formødet, men rigtig mange dukkede op. Vi var mindst 55 og alle var imod kommunens planer, siger hun og peger på, at de er klar til at kæmpe for det, de har kært.

Lystbådehavn er passé Flemming Petersen, der er formand for fagudvalget peger på, at det et enigt Økonomiudvalg og et enigt Plan-, Miljø og Teknikudvalg (PMT), der har besluttet at sælge og erklære et lystbådehavn-projekt i området for endegyldit dødt.

- Der skal laves en ny lokalplan for området, for ifølge den gældende relaterer den sig til havneområde for den lystbådehavn, der ifølge de gamle planer skulle anlægges her. Denne nye lokalplanproces kommer til at foregå som alle andre. Vi har afholdt et velbesøgt nabomøde, hvor kommunens ønske for området blev fremlagt og naboernes meninger blev skrevet ned til det videre arbejde og beslutninger, konkluderer formanden for PMT.

Han henviser derfor også til, at der ikke er planlagt og truffet beslutning om grundstørrelse, antal grunde og mulig placering og alle de forhold som adgangsveje, stier og grønne kiler, der i planlægningen muliggør, at de nye grunde og sommerhuse kan indarbejdes i samspil med det eksisterende område.

- Med hensyn til udlejning af sommerhusene er det ikke noget, der vil blive planlagt for, det ligger i lovgivning og bestemmelser, der ikke hører til dette lokalplansarbejde. Så de nye sommerhuse vil have de samme udlejningsmuligheder, der gælder for de øvrige sommerhuse i området, slår Flemming Petersen fast.

- Det projekt er endegyldigt dødt, og vi ønsker derfor at komme videre. Det var en meget gammel idé helt tilbage fra Vallø Kommunes tid, men der har aldrig vist sig en interesse i at føre det ud i livet. Derfor afliver vi nu ideen, og da området ønskes anvendt til sommerhusområde kræver det nu, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, lyder det fra Flemming Petersen.

Udlejet bolig Indenfor projektområdet er der en eksisterende bolig, som tidligere har været anvendt som flygtninge bolig, men som i dag er udlejet på almindeligvis.

Derudover omkranses projektområdet af et eksisterende sommerhusområde langs Køge Bugt mellem Strøby Egede og Magleby Skov, der er fuldt udbygget som sommerhusområde.

- En udstykning med ni sommerhusgrunde vil falde ind i det eksisterende miljø, lyder det fra udvalgsformanden for PMT.

Områdets historie Sommerhusområdet er udbygget i årene fra omkring 1960 op til i dag og ligger som en kile mellem landbrugsarealer og kysten. Og det er størstedelen af projektområdet, der i kommuneplanen og ved lokalplan er udlagt til fiskeri- og lystbådehavn. I lokalplan 5-06 er projektområdet udlagt til klubhus, parkering og vinteropbevaring herunder opbevaring af både og mindre virksomheder som klargøre både, der må ikke forefindes erhverv til egentlig bådebyggeri.

Sommerhusområdet, der ligger i tilknytning til projektområdet, består af meget varierede sommerhuse både i form, størrelse og udseende. Beplantningen i de tilstødende områder har havepræg med plæner, buske og bede. Terrænet i området er forholdsvist fladt, men det stiger fra kysten og ind i landet. Inden for området stiger terrænet fra kote 3 ud mod kysten til cirka kote 5 langs Svalemosevej.