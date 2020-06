Se billedserie Det kræver selvfølgelig en kompetent »bænk« at afvikle drive-in-banko. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Banko som drive in-arrangement hos AIK 65 Fodbold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Banko som drive in-arrangement hos AIK 65 Fodbold

Stevns - 03. juni 2020 kl. 17:17 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Banko - corona-style!

På en meget varm andenpinsedag, i en tid hvor der stadig er et forsamlingsforbud på maksimum 10 personer, trillede nogle biler ind på Strøby Idrætscenters parkeringsplads.

De kom for at støtte AIK 65 Strøby fodbold, for at få sig en »coronaoplevelse« og formodentlig i håbet om at køre derfra med en gevinst eller to på bagsædet.

Fodboldklubben står for forpagtningen af Strøbyhallens cafeteria, som jo har været lukket ned siden statsministerens udmelding i marts. Det betyder manglende indtægter - og drikkevarer, som risikerer at falde for datomærkningen.

I et forsøg på at gøre noget ved begge dele besluttede bestyrelsen i klubben at lave et drive-in banko. Tilladelser blev indhentet og begivenheden blev en realitet.

Banko.