Bagermester Heinrich Holm fylder 50 år. I snart to år har han haft bageri på Nytorv, og nordjyden er faldet godt til i det stevnske. Foto: Rikke Michael Hansen

Bagermesteren på Nytorv fylder 50 år

Stevns - 23. marts 2021

Af Rikke Michael Hansen

Det er snart to år siden, at Store Heddinge fik ny bagermester på Nytorv 3. Heinrichs Bageri havde første åbningsdag den 9. april 2019, men det jubilæum må vente et par uger endnu. Først skal bagermesteren fejres, for onsdag 24. marts fylder Heinrich Holm 50 år.

Han er født og opvokset i Aalborg og er uddannet bager i 1992. Før han kom til Stevns og blev »bager i eget hus«, arbejdede han i bagerier rundt omkring i Danmark, i Sverige og endda på et krydstogtskib. Efter fire år som bagerichef i Sverige, hvor Heinrich var bosat i Trelleborg, arbejdede han et år i København, inden han for snart to år siden rykkede ind i bageriet på Nytorv som selvstændig.

Og Heinrich er faldet godt til i det stevnske - så godt, at han for et års tid siden flyttede til Store Heddinge med mindre end et minuts gang fra privaten til arbejdspladsen.

- Jeg er blevet taget godt imod og er faldet godt til her. Og det går fortsat kun én vej med vores salg, og det er op, siger en tilfreds bagermester, da avisen kigger forbi mandag morgen til en velduftende bagerforretning med godt fyldte brødhylder, et varieret udvalg af wienerbrød og flødeskumskager i vinduet, diverse tørkager m.m.

Sortimentet består langt overvejende af velkendte rug- og franskbrød, morgenbrød og kager:

- Jeg fandt hurtigt ud af, at stevnsborgerne foretrækker det traditionelle, forklarer Heinrich Holm.

Desuden kan man købe sandwich, smørrebrød og varme drikke to-go, og når ellers corona-restriktionerne igen tillader det, er der indrettet et caféhjørne i forretningen samt udendørsservering, når vejret er til det.

Snart kan man også købe brød fra Heinrichs Bageri i Rødvig. For til pinse og cirka tre måneder frem vil der være brødudsalg fra en Heinrichs Bageri-salgsvogn, som får plads ved siden af turistinformationen i Rødvig Lystbådehavn. Her vil være åbent alle dage kl. 6.30-13.

Ud over bagermesteren selv er ansat en deltidssvend i bageriet, en smørrebrødsjomfru, som også er ansat på deltid, samt fem damer og fire piger med varierende timetal i forretningen.

Bagerens runde fødselsdag bliver på grund af corona ikke fejret privat, men i bagerforretningen vil der på dagen mellem kl. 13 og 16 være kaffe og kage til alle kunderne.

Fødselsdagsfesten for familie og venner regner Heinrich Holm med at holde om et års tid, og som han siger: »Så er det jo næsten som at blive 50 år to gange«.