- Jeg har på min rundtur fået indtrykket af Stevns som noget grønt og ægte med sjæl og charme. Der er noget uberørt over egnen, hvor det stadig er til debat, hvilken vej vi skal gå. Det giver nogle fantastiske muligheder for at forme udviklingen selv, siger turismekonsulent Cathleen Diana Pedersen. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Bæredygtighed: Turisterne må tage Stevns som det er Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bæredygtighed: Turisterne må tage Stevns som det er

Stevns - 15. august 2021 kl. 06:15 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Cathleen Diana Pedersen blev cand.mag. med speciale i bæredygtig turisme 18. juni i år. Blot 10 dage senere blev hun ansat i Stevns Erhvervsråd som erhvervskonsulent med fokus på turisme. Eller som de foretrækker at kalde det lidt mere mundret på Tinghuset: turismekonsulent.

Jobbeskrivelsen indebærer, at hun skal løfte den kommercielle del af turistbranchen på Stevns - i praksis skal hun bistå aktørerne med at tjene penge og dermed gøre Stevns til en attraktiv destination for turisterne. Arbejdsdelingen indebærer, at Visit Sydsjælland-Møn tager sig af markedsføringen af området, mens Stevns Kommune står for de kulturelle tilbud, f.eks. Stevns Fyr og Koldkrigsmuseet.

Cathleen tiltrådte stillingen som turismekonsulent 1. august, og i den første uge har været på rundtur sammen med sin forgænger: Johan Bache for at hilse på en række af aktørerne i den stevnske turisme. Det har været utroligt givende og en øjenåbner for hende.

- Jeg var på ingen lokalkendt, før jeg kom her. Men det er meget klart for mig, at den geografiske placering er ideel kun en times kørsel fra København. Samtidig har I én landets kun syv verdensarvs-destinationer som den vigtigste attraktion. Jeg har på min rundtur fået indtrykket af Stevns som noget grønt og ægte med sjæl og charme. Der er noget uberørt over egnen, hvor det stadig er til debat, hvilken vej vi skal gå. Det giver nogle fantastiske muligheder for at forme udviklingen selv, siger Cathleen, der tilføjer, at Stevns virker lidt som en overset perle sammenlignet med Møn.

Turist på det ægte Stevns

Cathleen har hele fire turismeuddannelser med sig i rygsækken. Det startede for 10 år siden med en guideuddannelse i Spanien og et efterfølgende arbejde som guide i Østrig. Siden har hun været serviceøkonom med speciale i turisme, en bachelor i international hospitality and management og senest magistergraden fra Aalborg Universitet med speciale i bæredygtig turisme.

Netop det, at turismen skal være bæredygtig i lokalsamfundet, er lidt af et mantra for hende. Det gennemsyrer samtalen med den nye turismekoordinator, som vi mødte i denne uge i Stevns Erhvervsråds lokaler.

- Altså, det er ikke mig, der skal drive turismen fremad. Det er noget, som vi gør i fællesskab. Hvis man vil vise turisterne det ægte Stevns, nytter det ikke, at man bygger en masse kunstigt op, som lokalbefolkningen ikke har ønsket, siger hun.

Den nye turismekonsulent stiller spørgsmålet, hvad turismen kan gøre for at højne lokalsamfundet.

- Vi skal ikke bare have flere turister, men derimod også de rigtige turister, som lægger pengene lokalt, og som tager Stevns, som det er, siger hun.

I forlængelse heraf gælder det, ifølge hende, om at sprede turisterne bedre ud over halvøen.

- Vi skal være opmærksomme på, at der ikke opstår de her transithaller, hvor man ender med at blive svingdør til noget andet. Vi skal lokke gæsterne til at blive lidt længere og fortælle dem, at når de er her, så skal de også lige opleve det og det. Mund til mund-metoden er stadig noget af det, der virker bedst, og derfor er det så afgørende, at aktørerne i lokalområdet kender hinanden og kan anbefale hinanden. Det er en effekt, der opstår, når aktørerne opfatter hinanden som kolleger frem for konkurrenter. Det er mit indtryk, at det er I gode til på Stevns, siger Cathleen.

Slow tourism i eget land

Turismekonsulenten er 29 år og bor i Valby med sin kæreste. Hun bemærker, hvor stor en forskel der er på det sted, hvor hun bor, og så Stevns, som hun når i sin bil. Netop kontrasten kan være et godt salgsargument for at holde ferie på Stevns.

- En af de nye ting er slow tourism, som vinder frem i disse år. For nogle er det den ultimative ferieform, hvor man søger oplevelserne i sit eget land. Læren fra coronatiden er, at eftertanken fører meget godt med sig. Mange har indset, at man godt kan holde ferie i Danmark og genfinde nogle værdier, som man havde glemt. En af disse værdier er at nyde naturen og passe godt på den. Og når man ikke skal bevæge sig så langt væk, bliver der mindre transport til gavn for klimaet.

- Samtidig vinder tanken om deleøkonomi frem. Vi har set eksempler på, at folk finder på at bytte sommerhus på tværs af landet. Den slags ferie tror jeg, at vi kommer til at se meget mere til i fremtiden. Fælles for det hele er en ferieform, hvor vi i højere grad er turister i vores eget land. Her er jeg overbevist om, at Stevns har rigtigt meget at byde ind med, siger hun.

Det er her, at udviklingen af turismen starter. Cathleen nævner tre faser, der kan lokke flere turister til:

- Som basis skal vi synliggøre de tilbud, der allerede findes. I næste fase tager vi nogle af de ting, der allerede findes, og bygger ovenpå. Det kunne f.eks. være at udbygge en Bed & Breakfast med et tilbud om wellness. Tredje fase er at åbne helt nye oplevelser, der dækkker et behov for gæsterne - det er Limelight Boardsport Club et fint eksempel på, nævner Cathleen.