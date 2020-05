Badmintonen er rykket ud i det fri

Og kreativitet er nødvendig, hvis badmintonspillet skal fungere udendørs, for de traditionelle fjer- og nylonbolde dur ikke i det fri, det er de alt for vindfølsomme til.

Anderledes men sjovt For klubbens voksne og 60+ FleksiFjer spillere er det nu muligt at spille en omgang havebadminton bag Sydstenshallen om lørdagen og søndagen.

For at sikre, at forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer ikke overskrides, skal spillerne booke tid via doodle-appen.