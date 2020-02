Badelaug inviterer til sauna-event ved Flinteovnen

Under alle omstændigheder håber badelauget på at hverve nogle nye medlemmer, der kan være med til at bakke op om en kommende offentlig sauna i krohaven. Der er mulighed for at melde sig ind på dagen.

Rødvig Badelaug meddeler, at man er tæt på at have rejst alle penge til foreningens projekt med at etablere en sauna ved krostranden - der mangler blot lige det sidste for at komme i mål. Der vil derfor også være mulighed for at købe sponsorater på dagen - både for private og virksomheder.