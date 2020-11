Se billedserie Kathrine og Jonas Skaaning fra Rødvig Kro & Badehotel har hvert eneste år, siden prisen som Årets Virksomhed blev indstiftet, været nomineret. I år lykkedes det endelig at få prisen - bl.a. som en påskønnelse af evnen til at satse på vækst selv i en krisetid med corona. Foto: Henrik Fisker

Badehotel er Årets Virksomhed

Stevns - 12. november 2020 kl. 18:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Rødvig Kro & Badehotel blev torsdag udnævnt til Årets Virksomhed i Stevns Kommune 2020. Det skete ved Stevns Erhvervsråds prisuddeling på Tinghuset, der blev afviklet som en lukket, men webtransmitteret begivenhed på grund af faren for coronasmitte.

I motivationen for tildelingen oplyste erhvervschef Thomas Christensen, at Rødvig Kro & Badehotel har været indstillet til prisen hvert eneste år, siden prisen blev indstiftet.

- Det er, fordi Kathrine og Jonas (Skaaning, red.) med deres kloge tilgang til vækst og udvikling og til gæster og markedsføring har taget hotellet på en fantastisk rejse til at være en grund i sig selv til at besøge Stevns. Det er da helt vildt, sagde erhvervschefen.

Han tilføjede, at jo flere år der går, desto mere har de to bare fortjent prisen.

I nomineringen til prisen fremhæves det, at Kathrine og Jonas Skanning i de seneste år har udviklet virksomheden fra »en lille lokal kro til at være en mastodont i det stevnske turismelandskab og en betydelig virksomhed for Stevns«. I højsæsonen er stedet således arbejdsplads for 40-50 par hænder.

Væksten er båret frem af en filosofi om at vende en kritisk udvikling som forårets nedlukning under corona til noget positivt.

- I starter 2020 med året godt belagt af bookinger, og så rammer Covid-19, og I må holde lukket i en periode, og aflysninger vælter ind. Men i stedet for at blive lammede, agerer I og fremskynder færdiggørelsen af jeres nye værelser og gør klar til genåbning, og jeres tiltag og professionalisme giver jer nu et fornuftigt år i hele Covid-19 kaosset. Det er bare godt gået, sagde erhvervschefen.

Kathrine Skaaning takkede for prisen og roste Stevns Erhvervsråd for at have givet gode råd i de 14 år, hvor de har været på kroen. Også Stevns Kommune fik roser for sin støtte til en aktiv turismepolitik. Jonas Skaaning kaldte 2020 »et vildt år«, men modgangen er blevet ophævet af en fantastisk opbakning fra lokalsamfundet, fremhævede han.

To andre virksomheder var også indstillet til prisen som Årets Virksomhed.

Solvang Maskinfabrik blev fremhævet for, at den siden et succesfuldt generationsskifte »eftertrykkeligt har meldt sig ind på en vækstdagsorden, som bør være til inspiration og efterlevelse for andre«.

- Med denne indstilling har Jørgen Billede Larsen formået at skabe en flot vækst allerede i sit første år i virksomheden - og vel at mærke en vækst, der ser ud til at fortsætte. ... Solvang Maskinfabrik sætter Stevns på landkortet og er en god ambassadør for kommunen, fremhævede Thomas Christensen.

Endelig var De Forenede Danske Dampvaskerier i Store Heddinge - der en time tidligere havde modtaget Årets CSR-pris for sit sociale engagement for medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet - også nomineret som Årets Virksomhed.

- Dampvaskeriet er ikke til at komme udenom, når vi taler Stevns Erhvervsliv. Virksomheden er gennem flere år kommunens største private arbejdsplads og en stor bidragyder i det lokale erhvervsliv, sagde Thomas Christensen, der fremhævede virksomhedens evne til at optimere produktionen og dermed tiltrække nye, store kunder.

Endelig fremhævede erhvervschefen, at Dampvaskeriet selv i en tid med Covid-19 - hvor mange af vaskeriets normale kunder er hårdt ramt - har der været overskud til at tilbyde medarbejderne uddannelse og eventuelt hjælp til at komme videre.