Jonas Skaaning og Katrine Hendriksen er stolte over, at Rødvig Kro og Badehotel ligger med i førerfeltet i opgøret om at blive kåret til Danmarks Bedste Badehotel. Foto: Erik Nielsen

Badehotel-battle om fornem titel

Badehoteller i Danmark har fået en ordentlig renæssance med TV2's populære tv-serie. Sjældent har det været så populært at holde badeferie som i gamle dage, og det mærker man også i Rødvig, hvor der ligger et rigtigt godt et af slagsen. Faktisk så godt, at Rødvig Kro og Badehotel er blevet nomineret til Danmarks bedste og i øjeblikket ligger i førerfeltet. Det er dog brugerne og lokale fans, som skal stemme sejren i hus frem mod afgørelsens time 3. marts klokken 12.