Badebro for handikappede og andre glade vandhunde

Stevns - 12. juli 2021 kl. 17:49 Kontakt redaktionen

Af Henrik Fisker

Fredag eftermiddag var der snoreklip på en badebro, der kan lidt mere end gennemsnittet. Den er tre meter bred og rager 45 meter ud i Køge Bugt, og foruden er der en bred repos med god plads til at lægge badehåndklædet, inden man springer i bølgen.

Det er Restaurant Udsigten på Kystvejen, som dermed havde premiere på sin nyanskaffelse - og som er den foreløbige kulmination på den omfattende renovering, som restauratør Henrik Ravn har brugt den ufrivillige coronanedlukning på.

Med meget kort varsel inviterede han en række gæster til indvielsen fredag, og omkring et halvt hundrede mennesker skålede med ham og ønskede tillykke med projektet. Blandt dem var omtrent den halve kommunalbestyrelse anført af borgmester Anette Mortensen (V), der fik æren af at klippe snoren over og erklære broen for åben.

Forud for indvielsen var gået en afstemning i Kommunalbestyrelsen, hvor Dansk Folkeparti var ene om at stemme imod tilladelsen til at opføre broen. Varly Jensen var ikke tryg ved, at broen med sine tre meter er næsten dobbelt så bred som de gængse badebroer, der får tilladelse, og han mente, at det kunne skabe en uheldig præcedens. Det blev dog afvist af de øvrige partier, der roste projektet. Jan Jespersen (løsgænger) fremhævede især, at broen med sin bredde gør det muligt for kørestolsbrugere at komme sikkert ud til enden.

Henrik Ravn oplyser til DAGBLADET, at han har planer om en ny og endnu større bro på stedet.

- Jeg har i øjeblikket et projekt liggende hos Kystdirektoratet om at opføre en syv meter bred og 70 meter lang bro, der skal forsynes med tre bølgebrydere ude foran. Her vil der også komme en lift til de handikappede. Når tilladelsen går igennem, vil der blive tale om en helt usædvanlig attraktion, siger han og oplyser, at prisen løber op i seks-syv millioner kroner, som Restaurant Udsigten vil investere i håb om flere gæster.