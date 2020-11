Se billedserie Tidligere har Julemanden og børnene kunnet boltre sig med hygge, optog og karameller. Men sådan er det ikke i år. Arkivfoto

Både Julemanden og børnene har det hårdt i en coronatid - aflysninger og drive in-arrangement

Stevns - 24. november 2020 kl. 19:55 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Intet er som det plejer i en corona-tid. Heller ikke julens traditioner, hvor julemanden plejer at have en særdeles travl weekend op til første søndag i advent, når han besøger børnene på Stevns. I år er der forbud mod at samles flere end 10 personer, og det har sat Julemanden i en kattepine - for hvad gør han så?

I år bliver det således »drive in«-jul i Hårlev med uddeling af julegodte-poser til byens børn. Det sker på lørdag 28. november klokken 15-16.30 ved stationen. Her uddeler Julemanden og hans kone godteposerne til alle børnene.

- Cornoa gør jo, at vi i år måtte prøve at tænke på en ny måde end tidligere år, og hvad kan man gøre for at børn kan få en godtepose på forsvarlig vis og uden en stor forsamling. Så kom ideen med »drive in«. Så det er sat i søen med alle de sikkerhedsforanstaltninger, som nu skal til. Vi håber så på, at alle vil være med til at bruge mundbind og holde god afstand, lyder det fra Johnny Andersen, der er formand i Hårlev Borger- og Ehrvervsforening, der sammen med Byens Banko står bag arrangementet.

Nortmalt samles børn og voksne normalt omkring et kæmpe juletræ, der bliver tændt, hvorefter, der er juleoptog gennem hele Hårlev. Men nu prøver de en anden måde at gøre det på.

- Vi har fået 27 juletræer ved de handlende. Dem kommer der lys i, og træet ved Sundheds & Frivillighedscenteret kommer også op i år. Selvfølgelig kommer der også nisser op i lygtepælene og flag i byen på lørdag 28. november. Så vi håber på, at alle voksne vil hjælpe til med at holde afstand og blive i bilen, når de søde børn skal have deres godteposer. forklarer Johnny Andersen.

Jo julen kommer også til Hårlev i år - bare på en lidt anden måde.

Natlig gæst i købstaden

I Store Heddinge kommer der selvfølgelig også juletræ på Nytorv. Det ankom mandag eftermiddag. Men Julemanden holder sig lidt på afstand af begivenhederne - han vil dog være der, lover Bo Henriksen, der er formand for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening.

- Julemanden kommer om natten og tænder træet, som han formulerer det over for avisen.

De små, hyggelige træhytter er også sat op på torvet og bliver dekoreret samtidig med, at julebelystningen i købstaden bliver tændt.

- Alle handlende i byen har sat indsamlingsbøsser op, så man kan lægge en skilling i til julebelysningen. Den er efterhånden godt slidt og utidssvarende, så den skal skiftes ud. Det koster selvfølgelig lidt penge, som man meget gerne må være med til at støtte op omkring, så kæderne kan blive skiftet ud, og vi kan få en mere tidssvarende julebelysning i Store Heddinge, siger Bo Henriksen til DAGBLADET.

Julemanden aflyser

I Rødvig må den lokale borgerforening desværre meddele, at julemanden og hans kone har valgt at indskrænket deres besøg på Stevns i år på grund af coronakrisen.

Julemanden havde ellers aftalt med Rødvig Borgerforening og Dagli' Brugsen, at han og hans unge kone, Kiistaaraq, på kun 389 vintre ville komme til Rødvig igen i år.

Men Julemanden har nu fortalt Freddie Larsen, at da de begge er så gamle, at de er i risikogruppen, så har de valgt at blive hjemme i år og kun besøge alle søde børn i Rødvig i børnenes eget hjem, så man undgår store forsamlinger.

- De synes ikke, at de kan tage ansvaret for, at mange børn og barnlige sjæle samles, men de regner med at vende tilbage igen i til næste år, lyder budskabet fra borgerforeningen.