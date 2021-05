Se billedserie Alle må vente lidt med ,at der kommer til at se sådan ud under et by night-arrangement i Store Heddinge. Foto: Erik Nielsen

Arrangør aflyser årets første By Night

Stevns - 14. maj 2021 kl. 06:33 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Det første by night-arrangement i købstaden, som ifølge kalenderen skulle finde sted fredag 2. juli, bliver aflyst, oplyser Bo Drews Henriksen, der er formand for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening.

Udmeldingen kommer efter det seneste bestyrelsesmøde i foreningen, hvor formanden også kunne fortælle, at nu kommer, de længe ventede flaghuller endelig.

- Det er efter otte år lykkedes at få et tilsagn om, at de manglende huller i Algade og Jernbanegade bliver etableret. For længe siden har entreprenør Søren Korsholm Hansen givet tilsagn om vederlagsfrit at etablere flaghullerne. Søren står stadig ved sit tilsagn. Godt gået. Kommunen leverer rørene til flagstængerne. Flagholdet glæder sig til at kunne sætte flag i hele byen, lyder det fra formanden i et referat for mødet.

Begrundelsen for at aflyse det første by night-arrangement er, at det ikke vil være muligt at gennemføre med de nuværende corona-bestemmelser.

I stedet er der annonceret med to gange søndagsåbent, så vil man prøve at lægge kræfterne her. De kommer til at finde sted søndag 11. juli og søndag 8. august, hvor hygge og underholdning vil være i højsædet, lover formanden.