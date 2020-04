Jaocb Panton skulle have holdt foredrag i Strøby Forsamlingshus 14. april - det er nu aflyst. Foto: Erik Nielsen

Arkiv aflyser Panton-foredrag og tur-arrangement

Støtteforeningen for Vallø Lokalhistorisk Arkiv har også nogle aflysninger i april og maj at berette om. Man kan på grund af corona-krisen ikke gennemføre et planlagt foredrag samt en tur.