Kim Matzen fra Tangoteket kommer til Tommestrup for at undervise i argentinsk tango. Pressefoto

Argentinsk tango i Tommestrup

- Men sådan er den argentinske tango slet ikke, forklarer Kim Matzen, indehaver af Tangoteket i København, som fra næste uge kommer til Tommestrup Forsamlingshus for at undervise i den latinamerikanske dans.

- Dansen er improviseret, der er ingen faste figurer, men det handler om at gå sammen i tæt kontakt med hinanden og med musikken. Manden fører og strukturer hele tiden dansen. Kvinden bruger sine sansninger til at opfange føringen og omsætte den til smuk bevægelse. Det kræver 100 procent fokus fra begges side for, at kommunikationen skal lykkes. Der opstår et intenst nærvær og en sanselig danseoplevelse, lover Kim Matzen.