Sådan ser forløbet af skolestien ud fra Hybenrosevej til Strøbyskolen (grøn streg) - den kommer til at gå imellem skel udstykningerne i Nicolinelund. Kort: Stevns Kommune

Areal til cykelsti eksproprieres

Stevns - 26. april 2018 kl. 13:24 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag aften besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen at ekspropriere et areal ved Nicolinelund i Strøby Egede, så skolebørn på begge sider af Hybenrosevej kan få en sikker vej til Strøbyskolen.

Opmærksomheden omkring behandlingen af punkt 156 på Kommunalbestyrelsens møde onsdag aften var ikke til at tage fejl af. De fleste af de tilhørere, som havde fundet vej til rådssalen, havde tydeligvis interesse i at følge med i beslutningsprocessen vedrørende ekspropriation af et areal nordøst for den nuværende udstykning - kaldet Nicolinelund.

Anker Nielsen, der sammen med Käte Gjørup, ejer udstykningen, var således også til stede på tilhørerpladserne, da et flertal besluttede sig for at ekspropriere arealet for at få den mest direkte skolevej mellem Hybenrosevej og Strøbyskolen.

- Vi har kigget på kortet over området, og vi er derfor kommet frem til, at vi får både den sikreste og mest direkte cykelsti netop der, hvor stregen nu er tegnet. Vi skal som kommune se på området helt overordnet, og derfor er det blevet lige der, hvor den kommer til at ligge i skel mellem to udstykninger. Vi kunne lægge skolestien andre steder, men al erfaring viser, at man alligevel vil benytte den korteste vej, så derfor kan vi lige så godt anlægge den det »rigtige« sted fra begyndelse, indledte Flemming Petersen, der er formand for Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget, som har anbefalede Kommunalbestyrelsen af stemme for ekspropriationen - dog uden Nyt Stevns-medlemmet Jørgen Larsens opbakning.

Det var således en samlet opposition, der onsdag aften stemte imod. Det vil Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nyt Stevns, der hver især har to mandater og sammenlagt seks. Resten af partierne stemte for ekspropriationen. Det vil sige Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Radikale. Da Steen S. Hansen (S) og Jacob Panton Kristiansen (V) havde meldt afbud til gårsdagens møde, så blev afstemningen afgjort med stemmerne 11 for og seks imod.

