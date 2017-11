Den prismodtagende gruppe af personer består af: Freddie Larsen, Rødvig Borgerforening (formand for Arbejdsgruppen); Ole Sidelmann Jørgensen, Rødvig Borgerforening (koordinator for Arbejdsgruppen); Ralf B Hansen, Rødvig G&I; Hans-Erik Meincke. Sydstevns G&I; Freddie Petersen, Sejlklubben Stevns ? Rødvig; Per Meynard, F.I.S.K. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Arbejdsgruppe bag hal i Rødvig får Stevnsprisen

Stevns - 20. november 2017 kl. 12:12 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Tidligere års prismodtagere er enkeltpersoner, men jeg vil gerne indstille arbejdsgruppen bag den

kommende Sydstevns hal i Rødvig til årets Stevnspris 2017,« lyder det i den indstilling som Rita Siig fra Rødvig sendte til Folkeoplysningsudvalget i Stevns Kommune.

På udvalgets møde i torsdags besluttede det ni medlemmer store udvalg sig for, at det netop skulle være arbejdsgruppen bag hallen i Rødvig, der får prisen.

Den prismodtagende gruppe af personer består af:

Freddie Larsen, Rødvig Borgerforening (formand for Arbejdsgruppen).

Ole Sidelmann Jørgensen, Rødvig Borgerforening (koordinator for Arbejdsgruppen)

Ralf B Hansen, Rødvig G&I

Hans-Erik Meincke. Sydstevns G&I

Freddie Petersen, Sejlklubben Stevns - Rødvig

Per Meynard, F.I.S.K.

Begrundelsen fra Ritta Siig var følgende:

»Borgerne i Sydstevns har i årevis ønsket en hal, og nu kommer den. Første spadestik tages 20. november 2017. Processen bag, baserer sig i højeste grad på gruppens utrættelige arbejde for at arbejde sammen i et fællesskab om at få ønsket opfyldt. De har formået at skabe et godt samarbejde både med politikere, forvaltning, engagerede sportsfolk, borgermøder med mere - på trods af at hver har deres agenda. Gruppen har samlet trådene og hele vejen set positive løsninger frem for konfrontationer, til gavn for

fremdriften i processen.«

Herudover har Ritta Siit fået Bjarne Østergård Rasmussen, der er formand for Natur-, Fritids-, og Kulturudvalget til at udtale sig i indstillingen:

»Halprojektet i Rødvig er blevet til i et samarbejde mellem Natur-, Fritids- og Kulturudvalget samt Plan- og Teknikudvalget samt den lokale arbejdsgruppe, som har arbejdet målrettet for at få projektet til at lykkes. Jeg har meget stor respekt for det engagement, arbejdsgruppen har vist, og jeg kan kun sige, at samarbejdet har været forbilledligt,« lyder det fra ham.

Rita Siig forklarer endvidere, at kommende brugere skylder arbejdsgruppen en stor tak for det fælles resultat.

»Gruppens indsats for »ønskehallen« fortsætter med indsamling af midler til udstyr til hallen, så gruppen fortjener om nogen at belønnes med Stevnsprisen 2017.«

Da DAGBLADET mødte Rita Siig ved arrangementet med første spadestik i lørdags pointerede hun, at det er hende som enkeltperson, der har sendt indstillingen af sted.

- Det er bare så godt, at Folkeoplysningsudvalget kunne se, at det var gruppen og ikke en enkeltperson, der skulle have Stevnsprisen denne gang. Der er virkeligt tale om en holdindsats her, og det bør belønnes, sagde hun til avisen.

Folkeoplysningsudvalget består af tre repræsentanter for aftenskoleområdet, tre repræsentanter fra foreningslivet samt tre politiske repræsentanter.

Jan Jespersen fra Enhedslisten sidder med i udvalget og var således med til at træffe beslutningen. Han var også med ved første spadestik.

- Det er meget fortjent, og de har udrettet et stort stykke arbejde, som vi var enige om bør have dette års pris, sagde i den sammenhæng til DAGBLADET.

Stevnsprisen uddeles officielt ved et arrangement på Rådhuset 14. december.

Rita Siig vil i øvrigt foreslå, at prisen hænges op i den nye hal - eventuelt sammen med spaden fra én af de 14 spader fra første spadestik.

