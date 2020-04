Første maj-arrangementer kommer i år til at foregå via nettet på Stevns.

Arbejdernes kampdag flytter over på nettet

I de senere år har aktiviteterne dog indskrænket sig til indendørs morgenmøder for henholdsvis Socialdemokratiet og Enhedslisten, der hver for sig har haft pæn tilslutning til deres markeringer.

Men i 2020 har coronakrisen også sat en stopper for disse markeringer. Begge partier har aflyst deres 1. maj-møder i år. I stedet henvises sympatisører til at følge taler og musik på partiernes landsdækkende hjemmesider.

- Jeg havde ellers glædet mig rigtig meget til at byde velkommen på Klinten i Rødvig, som er sådan et godt sted at mødes. Men under de nuværende omstændigheder kan det ikke lade sig gøre. Forhåbentlig har tingene ændret sig til grundlovsdag, hvor vi gerne stiller op, hvis det er muligt til den tid - og gerne sammen med andre partier og foreninger, siger Socialdemokratiets nye formand: Nicolai Bertram Kristensen.