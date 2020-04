Der er ingen tvivl om, at ungerne glæder sig til, at Sydstevnshallen åbner igen, og når det sker så vil Rødvig G&I gøre alt for, at den aflyste gymnastikopvisning bliver gennemført. Foto: Erik Nielsen

Arbejder på en ny gymnastik-opvisning

- Vi er virkeligt kede af situationen, men arbejder målrettet på at forsøge at holde en opvisning senere. Hvis det kan lade sig gøre sidst i maj eller først i juli. Vi får se. Men vi gør alt for, at vi også i år kan tilbyde vores børn denne kæmpe fest, som det altid er at holde opvisning for en fyldt hal, lyder det fra Ralf B. Hansen, der er formand for Rødvig G&I.