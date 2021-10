Se billedserie En gruppe af mennesker har været samlet hos Michael Nørgaard og Helle Hviid-Nielsen på Lerskovvej. De plantede i 2009 skov på en bar mark - således kunne en 12 år gammel skov opleves på nærmeste hold. Foto: Erik Nielsen

Arbejder for at plante mere offentlig tilgængelig skov

Stevns - 03. oktober 2021 kl. 09:06 Kontakt redaktionen

Erik Nielsen

Stevns: »Nu skal der plantes skov!«

Sådan skrev Klima- og Energigruppens Birgit Smedegaard i en pressemeddelelse for nogle uger siden. I den sammenhæng arrangerede gruppen to møder, hvor man helt konkret dykkede ned i mulighederne for mere skovrejsning på Stevns.

Et af møderne foregik hos Michael Nørgaard og Helle Hviid-Nielsen, der bor på Lerskovvej ved Hestehave Huse mellem Endeslev og Vråby. De plantede tilbage i 2009 en helt ny skov på et 6,5 hektar stort areal i forbindelse med den gamle skolebygning, hvor de bor.

- Vores nabo plantede også skov på det tidspunkt, og der er lavet en afmærket, offentlig tilgængelig sti ind igennem området, forklarede Helle Hviid-Nielsen de fremmødte ved udemødet ved deres hus og i deres skov.

Der er ingen indtægter på skovarealet, der er selvfinansieret.

- Vi har tidligere fået hektarstøtte, men det er nu stoppet.

Skoven er på lidt over 12 år vokset pænt op i landskabet med ege-, bøge-, linde- og kirsebærtræer. Og hvor naboen har valgt at lade skoven passe sig selv, så justerer Michael Nørgaard og Helle Hviid-Nielsen en smule på skovens udvikling.

- Det er lidt op og ned, hvor mange gæster, der er i skoven i løbet af en uge. Men det har på ingen måde vist sig som et problem. Og jeg mener, at det er et plus for både dem og og os, at kunne give folk den mulighed, forklarer Helle Hviid-Nielsen over for DAGBLADET.'

Fælles om en ny skov

Arrangørerne af mødet i den 12 år gamle skov mødte frem med en dagsorden om, at der skal plantes mere skov i Stevns Kommune.

- Stevns kommunalbestyrelse har besluttet at arbejde for, at der skal plantes mere skov på Stevns. Det vil Klima- og Energigruppen gerne hjælpe til med. Vi har derfor nu holdt to møder for at vække interessen hos stevnsboerne, siger Birgit Smedegaard, der er formand for den tværpolitiske forening Klima- og Energigruppen.

Det første møde var primært henvendt til folk, der selv tænker på at plante skov, men besøget i Hestehave Huse havde et andet formål.

- Vi vil gerne give folk en oplevelse af, hvor hurtigt en skov faktisk føles som en skov, og så er vi nogle, der gerne vil forsøge at etablere en fællesejet skov, som bliver åben for offentligheden, forklarer Birgit Smedegaard.

Gode erfaringer

Til det formål var Mads Frimann fra Hedeselskabet inviteret. Det er noget, han har erfaring med.

- Vi har netop været med til at facilitere 13 hektar, som Coop har købt og som nu er omlagt til en skov nær Holstebro. Det er bestemt ikke umuligt at etablere en folkeskov på Stevns, sagde han indledningsvis, da han fik ordet ved Klima- og Energigruppens arrangement:

- Jeg kan godt se en model, hvor privatpersoner i samarbejde med virksomheder og andre sponsorer opkøber jord, der kan blive til skov.

Både landmænd og andre vil være tilbøjelige til at påpege, at det vil være utilgiveligt at plante skov på god landbrugsjord.

- Det er klart, at opkøbene skal ske i områder, som i kommuneplanen er udlagt til potentiel skov. Og jeg er sikker på, at der af hensyn til klimaet vil komme langt mere politisk fokus på det de kommende år, sagde Mads Frimann fra Hedeselskabet.

Han ser for sig, at der vil komme et naturligt behov for såkaldte folkeskove der, hvor man kan få lodsejere til at sælge jorden til det.

- Coop har en politisk målsætning om at rejse 1000 hektar skov de næste 10 år med både egne midler og ved hjælp af private tilskud, lød det fra Mads Frimann.

Sponsor-koncept

Han henledte også opmærksomheden på deres sponsorkoncept, hvor man som kunde kan donere sin flaskepant til projektet.

- Man kan også tænke sig et koncept, hvor man som privatperson kan købe enkelte træer til udplantning. På den måde kan man komme til at være med og føle ejerskab af en folkeskov, forklarede Mads Frimann.