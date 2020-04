De 180 elever på den nuværende årgang er hjemsendt under coronakrisen, og det er endnu uvist, hvornår de får lov at vende tilbage til skolen. Forstander Carlo Mathiasen appellerer kraftigt til, at det sker i forbindelse med den næste genåbning af samfundet. Foto: Gymnastikefterskolen Stevns

Appel fra efterskole: Send eleverne tilbage til os nu

Stevns - 24. april 2020

Hvis det står til Gymnastikefterskolen Stevns - og formentlig alle øvrige efterskoler i landet - så skal eleverne med i regeringens næste genåbning af samfundet efter coronanedlukningen og dermed vende tilbage til deres skole. Forstander Carlo Mathiasen håber stærkt på, at efterskolerne kan genåbne hurtigt efter 10. maj, som de nuværende restriktioner indtil videre løber til.

Appellen om en genåbning af efterskolerne - hvor eleverne til den tid har været hjemsendt i næsten to måneder - understreges af, at tiden løb knap. Skoleåret slutter søndag 28. juni, og hvis elevene ikke kommer tilbage på skolen i næste genåbningsrunde, risikerer de en væsentlig afkortning af det skoleår, som skulle have været en helt særlig oplevelse i deres ungdomsliv.

- Vi har som skole gjort alt, hvad vi kunne for at give vores elever den samme daglige undervisning og arbejdet hårdt på at bevare relationerne samt sikre dannelsen, som er så stor en del af efterskolelivet - blot via de digitale medier. Det har krævet en stor indsats af lærerne at omlægge alt, men jeg synes, at det er lykkedes virkelig godt, siger forstander Carlo Mathiasen.

Banko og kager på nettet

Skolen har siden nedlukningen i midten af marts holdt ugentlige kontaktgruppemøder, hvor der spilles online banko, bages kager i hver sit køkken mm. Desuden undervises der i boglige fag online, og der er stadig masser af gymnastik på programmet - blot hjemme i stuen.

- Men uanset hvor godt det går med digital undervisning, handler efterskolelivet jo grundlæggende om at være sammen, og derfor håber vi selvfølgelig meget på, at vi snart får lov at få eleverne tilbage, siger Carlo Mathiasen.

Han understreger, at det først og fremmest er de sociale og pædagogiske hensyn, der understreger behovet for en snarlig genåbning.

- Regeringen har via sine hjælpepakker givet 1000 kroner pr. hjemsendt efterskoleelev om ugen, og vi har lagt 350 kroner oveni for den udgift, som vi sparer på madlavningen. Det giver altså 1350 kroner om ugen eller omkring 5400 kroner om måneden, som dækker det meste af forældrebetalingen - alt afhængig af, hvor stort offentligt tilskud de modtager, siger forstanderen.

En helt anden hverdag

Gymnastikefterskolen Stevns er velforberedt på at modtage eleverne igen, når og hvis de får lov at vende tilbage. Og Carlo Mathiasen lægger ikke skjul på, at det kommer til at ske under nogle helt anderledes vilkår end før coronakrisen.

- Vi er helt klar over, at det bliver en anden måde at være på efterskole, når vi får eleverne tilbage. Vores hverdag skal omlægges, så vi kan leve op til Sundhedsstyrelsens krav, og det bliver meget anderledes. Det er vi klar til, og jeg er helt sikker på, at vi har nogle elever, der også vil efterleve disse krav - bare de må komme tilbage, siger forstanderen.

Han understreger, at Gymnastikefterskolen Stevns er en stor skole med masser af plads og dermed mange muligheder.

- Vi har lige fået bygget ny rytmehal, vi har et stort udeområde, og vi har den gamle Boestofteskole, så jeg er ikke i tvivl om at vi kan lykkes med at gøre det, der skal til, når vi får grønt lys, siger Carlo Mathiasen.

En af udfordringerne kan blive, hvor mange elever der må være på hvert værelse. Her er der mulighed for at inddrage Boestofteskolen, hvis kravene bliver restriktive, da bygningerne er godkendt til overnatning. Det vil dog afhænge af de retningslinjer, som myndighederne udstikker, når efterskolerne får lov at genåbne.

Ikke den rene afslapning

Forstanderen benytter lejligheden til at understrege, at selv om eleverne givetvis glæder sig mest til at komme tilbage og se hinanden, så vil der ikke blive tale om lutter afslapning.

- Vi vil understrege det faglige niveau, selv om afgangsprøven er aflyst i år, så eleverne kommer til at klø på i mindst de 21 timer om ugen, som vi er forpligtet til at tilbyde i de boglige fag. Som bekendt skal årskaraktererne ophøjes til eksamenskarakterer, og de vil først blive givet engang i juni, siger han.