Kunderne risiskerer at skulle på apoteket to gange for at hente medicin - første gang for at bestille den, anden gang for at hente den. Foto: Henrik Fisker

Apoteket løber tør for medicin

Sådan hedder det i et opslag, som Stevns Apotek har valgt at hænge op i sine afdelinger. Indtrykket bekræftes af flere henvendelser, som redaktionen har modtaget på det seneste fra læsere, der er gået forgæves efter medicin. Så sent som fredag formiddag skrev en kunde i en mail, at han ikke kunne få en pakke Panodil på apoteksudsalget i Hårlev.

»Som I måske har lagt mærke til, har apoteket ikke helt så mange varer på hylderne, som vi plejer at have. Det skyldes, at vi som forretning er løbet ind i en krise. Ligesom så mange andre virksomheder kan det også ske for et apotek«.

