Sådan et syn ønsker ingen at komme hjem til. I april kvartal har der været 24 anmeldelser af indbrud i private hjem i Stevns Kommune - samme antal som i samme kvartal sidste år, men et markant fald i forhold til 2018. Foto: Kenn Thomsen

Antallet af indbrud er fortsat lavt på Stevns

Dermed følger Stevns tendensen på landsplan, hvor der i de senere år har været et markant fald i antallet af indbrud. Alene det seneste år har der i hele landet været et fald på 43 procent. Danmarks Statistik har opgjort antallet af indbrud i private hjem i andet kvartal i år til 2826, hvor tallet i samme kvartal sidste år var på 4947. Ifølge Bo Trygt skal den store nedgang især tilskrives coronakrisen, hvor mange flere danskere har opholdt sig hjemme.

Bo Trygt har også målt danskernes tryghed i forhold til risikoen for indbrud. Selv om antallet af indbrud har været faldende siden 2008, har omkring 25 procent af de adspurgte gennem hele perioden oplyst, at de frygter indbrud i deres hjem. Denne andel i år faldet og ligger nu for første gang i perioden på under 20 procent af de adspurgte.