Anonyme Alkoholikere holder lukket

Coronanedlukningen har nu også ramt lokalafdelingen af Anonyme Alkoholikere. Før jul blev de to ugentlige møder ellers gennemført som ét af de få arrangementer, da Sankt Katharina Kirke opfatter aktiviteten som en del af diakoniarbejdet, oplyste menighedsrådsformand Liselotte Kannik- Marquardsen dengang.

Men efter at kirkerne selv lukkede ned kort før jul, har AA gjort det samme. De fire annoncerede »åbne møder« for alkoholikernes nærmeste pårørende blev også aflyst, og lokalafdelingen har besluttet at holde lukket frem til mandag 18. januar.