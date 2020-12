Anonyme Alkoholikere åbner dørene

- AA-møderne betragtes som en form for diakoni, som har tilladelse til at blive holdt. Men til målgruppen for de åbne møder regner vi kun alkoholikerens familie, venner og kollegaer, siger Liselotte Kannik-Marquardsen, der er formand for Store Hedddinge Sogns menighedsråd.