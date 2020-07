Anny har brug for flere indsamlere til Kræftens Bekæmpelse

Indsamlingsleder Anny Borch Jensen har udsendt et nødråb, inden indsamlingen for Kræftens Bekæmpelse søndag 16. august.

- Jeg har brug for flere indsamlere, hvor vi samler ind til Kræftens Bekæmpelse. Mange af de, der normalt samler ind, er nervøse for at gå ud på grund af corona-epidemien. Derfor siger de nej, hvilket er helt forståeligt. Men jeg vil gerne appellere til, at der er nogle andre, der melder sig, siger Anny Borch jensen, der er indsamlingsleder.