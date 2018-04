SuperBrugsen Hårlev blev i 2017 både udsat for rotteangreb og for tomme kølediske, hvilket betød et samlet underskud på regnskabet på 169.000 kroner.

Annus horribilis i Hårlev Brugs

Dels kunne bestyrelsen og uddeleren berette om et år, som uden blusel blev kaldt et annus horribilis. Hvor regnskabet for 2016 sluttede med et overskud på 72.000 kroner, måtte formand Morten Kreutz på bestyrelsens vegne offentliggøre et underskud på 169.000 kroner på driften i 2017. Men bestyrelsen kan dog glæde sig over, at underskuddet ikke er opstået som følge af kundernes svigten, men på grund af to helt konkrete begivenheder sidste år.