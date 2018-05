Se billedserie Anne Rosell har startet egen guide-virksomhed. Foto: Aia Rosell Holt

Anne tilbyder guidede vandreture

Stevns - 08. maj 2018 kl. 15:26

Klintetours er et nystartet firma, som tilbyder guidede vandreture på Østsjælland. Det er Anne Rossel fra Strøby Egede, der står bag det nystartede enkeltmandsfirma.

Smukke strande, fuglefløjt i skovene og pragtfulde parker er kendetegnende for Stevns, Køge og Faxe kommuner, og nu får borgere og turister mulighed for at opleve disse på guidede vandreture, skriver hun således i en pressemeddelelse.

Hendes lille énmandsfirma tilbyder ture i naturen med forskellige temaer og af varierende længde.

Der vil på turene blive lagt vægt på, at man får en oplevelse der er anderledes, end hvis man selv tog af sted. Det vil også sige, at på mange af turene vil der blive lavet mindfulness-øvelser undervejs.

Mindfulness er en simpel teknik, som kan hjælpe den enkelte med at finde ro samt blive mere opmærksom på, hvordan man har det. Mindfulness er anerkendt for at kunne reducere stress.

Anne Rosell Holt har selv vandret, siden hun var 18 år. Meget i Norden, men også i Sydeuropa, Nepal og New Zealand. Hun er netop hjemvendt fra El Camino i Spanien med pilgrimspasset i hånden.

Der vil også blive udviklet ture specielt rettet mod par, familier eller singler. Naturen er en perfekt ramme for fællesskab og nærhed med mennesker, man holder af - eller kommer til at holde af.

- Jeg har arbejdet som sundhedskonsulent i 13 år. Jeg er de seneste år blevet mere og mere optaget af, hvilken betydning naturen har for menneskers sundhed. Forskningen viser, at mennesker som er i natur og grønne områder hurtigere kommer sig efter stress og sygdom, ligesom de oplever at have en højere livskvalitet. Man kan sige, at naturen er den rene medicin - helt uden bivirkninger, fortæller Anne Rosell Holt.

Anne Rosell Holt ønsker, at alle får muligheden for at komme med, og derfor vil turene variere med hensyn til indhold, længde og tidspunkt. Nogle af turene er korte og vil ligge efter fyraften, så det er muligt at få en dejlig naturoplevelse efter en lang arbejdsdag. I weekenderne vil der være længere ture. Det giver en større mulighed for at komme rigtig ned i gear og få flere kilometer i benene.

De første ture er allerede planlagt. Onsdag 16. maj klokken 17 er der introduktion til mindfulness.

Turen på to timer foregår i Solgårdsparken i Strøby Egede.

Flere andre ture er planlagt - man kan se mere på www.klintetours.dk.