Anna og Cilina vandt talentshow

Syv forskellige grupper og solister konkurrerede i finalen ved talentshowet på Store Heddinge Skole, efter 16 fra klassetrinene 3., 4. og 5. klasserne på skolen fredagen forinden havde optrådt med deres numre foran skolekammeraterne. DAGBLADET kiggede forbi skolen, hvor vi mødte vinder-parret til et lille interview dagen inden finalen i fredags: Vinderne er Anna A. Hanen og Cilina Vilstrup Hansen fra 3.a.

Umiddelbart ligner de ganske almindelige skoleelever. Men under overfladen gemmer sig nogle et dansetalent, som i den grad kom ud, da de fik lov til at udfolde sig på en scene og lade dansen og sanserne udfolde sig.