Liv ligger i sin seng og sover lige før, at hendes bopæl bliver invaderet af et indsamlingsshow. Foto: Henrik Fisker

Anmeldelse: Foruroligende teater uden håb

Liv er hovedperson i teaterforestillingen: Hvem er det, der banker, som tirsdag aften blev opført i coronarestriktive rammer på Erikstrupscenen. Som i de to tidligere epos i trilogien om Danmarks beske kolonihistorie udspiller handlingen sig midt på gulvet med publikum siddende rundt om ringen, som var det en boksekamp. Et visuelt stærkt teater med dygtig brug af lyd- og lyseffekter, der kun gør oplevelse endnu mere intens og nærværende.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her