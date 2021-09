Anmeldelse: En af Danmarks bedste croonere åbnede sæsonen i Spilledåsen

For første gang siden marts 2020 kunne Spilledåsen i Store Heddinge tirsdag aften så åbne den gamle biograf op med mulighed for fulde huse. Men det tager åbenbart tid at få startet kulturlivet op igen i lokalområdet, da kun 81 havde givet sig selv lov til at nyde en koncert uden begrænsninger.

Så var den hyggelige og muntre tone slået an, og efterfølgende fik denne crooner vist store dele af sit repertoire. Vi fik ukendte som kendte numre som Running Up That Hill, Come Into My Sleep, Killing Me Softly, Close To You, I kissed A Girl, I´m Not In Love m.fl. Ekstranumrene var det gamle Hotel Hunger nummer: Sitting In My Room samt klassikeren Crazy.