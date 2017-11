Rikke Mølgaard tog alle i salen med storm, da hun sang Brecht og Weils "Mac the Knife".

Anmeldelse: Det nye jazzmekka

Stevns - 27. november 2017 kl. 15:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Tommy Ebbesen

150 feststemte mennesker var lørdag aften forsamlet på Harmonien i Rødvig for at høre Kansas City Stompers assisteret af sangerinden Rikke Mølgaard.

Efter et par timers hygge med buffet og fællessnak fik de fremmødte en unik oplevelse af det bedste inden for traditionel jazzmusik og swing samt jazzudgaver af evergreens fra den store, internationale sangskat.

Dette homogent sammensatte orkester, der sammen har mange år på bagen, stod for kvalitetsunderholdning - og så havde de i Rikke Mølgaard den lidt dybe, melodiøse stemme, som passer perfekt til denne jazzgenre. Hun viste også undervejs i flere evergreens, at hendes stemme spænder vidt. Dette kom specielt til udtryk i melodien Mac the Knife, hvor publikum fuldstændigt overgav sig - hensunken i musikalsk fortabelse.

Det var tydeligt fra starten, at orkesteret befandt sig godt blandt det opstemte og ivrigt dansende publikum. Dette gav sig udslag i et repertoire, som også ind imellem var afstemt efter disses ønsker, så der kunne synges og nynnes med på de velvalgte toner. Dog valgte orkesteret til tider at udfordre sig selv og afspillede ikke så kendte melodier med skæve toner, men dette faldt også i publikums smag.

Ja, det må siges, at jazzen som samlingspunkt har haft sit indtog i Rødvig, og det kan forhåbentlig blive en tradition at mødes et par gange om året og give den gas til de festlige, jazzede toner.