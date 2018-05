Se billedserie Jesper Jørgensens bog: Gjorslev - en bispeborg på Stevns er særdeles læseværdig. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Anmeldelse: Bogen der rammer hele historien om Stevns ind

Stevns - 15. maj 2018 kl. 06:07 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

14 år tog Jesper Jørgensen om at skrive, redigere og udgive sin historiske bog: Gjorslev - en bispeborg på Stevns. Men man må sige, at den har været værd at vente på. Kvalitetsindbundet, med lækkert layout og på glittet papir ligger første oplag nu klar til salg og venter på sine læsere. De mange ord og billeder, der er komprimeret og samlet om Gjorslev slot og dets mange ejere, vejer ikke mindre en to kilogram i bogform. Her er der tale om en historisk bog med tyngde i mere end én forstand.

For selvfølgelig er det ikke blot det ydre, bogen skal vurderes på - men derimod i højere grad indholdet. Derfor har undertegnede gennem den seneste uge sat læsebrillerne i stilling hen over næsen for at grave sig lidt ned i tekstens og billedernes substans. På det grundlag vil jeg nu give en lægmands vurdering af kæmpeværket, som Jesper Jørgensen har brugt 14 år af sit 71-årige liv på at få sat sammen til et færdigt produkt.

De 480 sider er sat sammen af flere enheder, der er skrevet af forskellige skribenter, så de uden problemer kunne stå hver for sig og give god mening.

Selvom Jesper Jørgensen hverken er forfatter eller historiker - men musiker - så evner har at gøre sit stof let tilgængeligt uden det virker populistisk. Han er ganske enkelt lykkedes med bogen. Og nu er den her - efter 14 år, skriver DAGBLADET Stevns blandt andet i sin anmeldelse af bogen, der kan bestilles på www.slotsforlaget.dk

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Køge mandag 14. maj

