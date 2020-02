Et nyt forhold om grov vold begik en 26-årig mand fra Solrød torsdag, mens han er lænkeafsoner af en dom om vold begået mod en anden kvinde på et værtshus i Køge i november 2019. Fredag skal han i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. Modelfoto

Anholdt for ny voldshandling: 26-årig mand i fodlænke forfulgte ung kvinde

En gammel bekendt af politiet blev torsdag anholdt og sat ind i arresten for i dag fredag at blive stillet foran en dommer ved et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Den mandlige bekendte var forsvundet fra området, så politiet vejledte kvinden om snarest at søge læge for at få registreret skaderne som følge af overfaldet. Efter nærmere afhøring til sagen torsdag eftermiddag efter endt skadestueundersøgelse fandt politiet grundlag for at foretage anholdelse af en 26-årig mand fra Solrød Strand, som dog opholdt sig på en adresse i Holbæk, hvor han blev anholdt først på aftenen.