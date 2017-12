Anette Mortensen - vil være borgmester for hele Kommunalbestyrelsen, hvis de vil være med til at indgå kompromiser.

Anette vil lytte mere end hun vil tale

Stevns - 16. december 2017 kl. 08:31 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kun fire år siden, at den nye borgmester gjorde sin entré på den politiske arena. Dengang var hun helt ny og uprøvet, men har siden haft, hvad hun selv kalder »en stejl læringskurve«.

Valgperioden har været alt andet end rolig og stabil, men Anette Mortensen har som en klar målsætning, at det skal blive helt anderledes i hendes første fire år som borgmester.

På valgnatten blev hun trods et sviende nederlag til Venstre og en halvering af mandattallene valgt som ny borgmester af et snævert blå flertal. Skeptikere spåede straks, at koalitionen af fire blå partier med store indbyrdes udeståender ikke ville holde længe - og de fik ret, før de kunne vide det. Mindre end to uger efter valgdagen brød konstitueringen sammen efter et dramatisk forløb.

Handlingens kvinde

Her har den nye borgmester allerede i to tilfælde vist, at hun er en handlingens kvinde.

Første gang var, da hun resolut smed ikke bare Nyt Stevns, men også Dansk Folkeparti ud af sit flertal og i samme åndedrag indgik en aftale med Socialdemokratiet om en bred konstituering. Dagen efter blev også Radikale optaget i samarbejdet, men uden at opnå en formandspost, som partiet ellers ønskede.

Anden gang, at Anette Mortensen trådte i karakter, var, da hun meddelte sin trofaste væbner i valgkampen og i opgøret med den nuværende borgmester, at han alligevel ikke som først lovet skulle være udvalgsformand. Det gjorde ondt på Bjarne Nielsen, der betegner den beslutning som en »politisk degradering« og i konsekvens heraf har takket nej til en menig post i det erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg, som han ellers var udset til at stå i spidsen for.

De to beslutninger aftvinger respekt hos nogle, mens andre frygter nye grøftegraverier. Selv forsøger Anette Mortensen at glatte ud og mane til ro:

- Jeg bliver forhåbentlig en borgmester for alle 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen og ikke kun for de 13, der er en del af flertallet. Et gammelt råd siger, at man som lede skal lytte mere, end man taler - det har jeg tænkt mig at gøre brug af. Jeg vil tænke mig godt om, inden jeg siger noget. Jeg synes selv, at jeg er rimeligt god til at lytte, siger hun.

Uden for hendes flertalsgruppe står tre små partier med hver to mandater.

- Men selvfølgelig er det tosset at tro, at jeg får fire år i Kommunalbestyrelsen uden uro. Vi er forskellige, og det skal vi have lov til at være. Så jeg vil lytte til, hvad de andre kommer med. Men hvis de vil være med til at lave et kompromis, når vi er uenige, så ved de, at der står et flertal bag borgmesteren, og at hun er klar til at bruge det, siger Anette Mortensen.