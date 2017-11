Se billedserie Andrea Larnkjær vil gerne hjælpe med direkte hjælp til, så hun ved, hvor hjælpen lander. Foto: Erik Nielsen

Andrea vil hjælpe børn i Zambia

Stevns - 29. november 2017

Andrea Larnkjær har i over 15 år boet sammen med sin mor på Lindencronevej i Klippinge, og hun er som sådan en helt almindelig pige fra Stevns, der fylder 19 år i starten af december. Hun har både gået i skole på Skelbækskolen og Strøbyskolen med en lille afstikker til Køge Private Realskole.

Hun har dog lige oplevet to måneder, der har sat hendes eget liv i et helt andet perspektiv. I sommers blev Andrea student fra HTX Køge. Som mange andre valgte hun at tage et sabbatår.

- Jeg ville ikke bare gå i fodsporet på andre unge. Jeg valgte derfor at tage to måneder til Zambia i Afrika, hvor jeg fra august til oktober har tilbragt tiden og boet på et børnehjem med 20 børn i alderen 7-19 år, siger hun, da DAGBLADET kigger forbi på hjemadressen for at høre nærmere om hendes tur og de tanker, den har sat i gang.

Det er skilsmissebørn eller forældreløse, der bor på hjemmet. 11 piger og ni drenge.

- De er bedre stillet på børnehjemmet, hvor de har fået en hverdag og fået lov til at gå i skole. Børnehjemmet er afhængig af donationer. Alt er baseret på donationer, så da jeg rejste fra Zambia, besluttede jeg mig for, at ville give både børn og voksne noget igen for alle de oplevelser, de har givet mig. Derfor vil jeg gerne samle tøj og legetøj sammen og sende ned til alle mine »nye søskende« på børnehjemmet, siger hun.

Du kan besøge Andrea Larnkjærs Facebook-profil og give hende besked der, hvis du har noget aflagt tøj eller legetøj, som hun kan formidle videre.

