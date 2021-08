André Rieu er formentlig én af verdens mest efterspurgte solister inden for populærmusikken. Pressefoto

André Rieu er klar med nyt biografshow

Stevns - 25. august 2021 kl. 06:35

I weekenden 28. og 29. august kan man på det store filmlærred i Snurretoppen opleve Valsekongen, den verdensberømte violinist André Rieu med showet: Together Again. Her kan man opleve hans favoritopførelser og shows fra Sydney til Mexico City, Bukarest til New York med hans favoritoptrædener, operaarier og dansenumre.

- Mit orkester og jeg kan ikke vente med at optræde live igen og se jer smile, kysse, synge og danse foran os, lykkelige og sorgløse. Og ganske snart vil det blive muligt! For at skære ventetiden ned og skrue forventningerne op til denne fantastiske nye koncert i den lokale biograf med Together Again er det et vidunderligt minde om, hvordan det var før pandemien, og hvordan det snart vil blive igen, udtaler André Rieu fra sit hjem i Maastricht, Holland.

Med shows filmet i alle hjørner af verden vil forestillingen indeholde de mest kendte sange såsom Habanera & Manha De Carnaval fra Sao Paulo, The Rose optaget i Mainau i Tyskland, The Lonely Shepherd filmet i Bukarest og den betagende samling af The Blue Danube, der omfatter forskellige optagelser fra udvalgte koncerter gennem hans 40-årige karriere.

Gæstesolister er bl.a. sopranen Carmen Monarch, Mirusia Louwerce, Kimmy Skota og Carla Maffioletti, og der er endvidere besøg af Lou Bega og Los Del Rio.

Koncerten vises i Snurretoppen lørdag 28. august kl. 19.30 og søndag 29. august kl. 15.00. Billetter købes i biografen eller på snurretoppen.net.