Analyse peger på stationsflytning i Rødvig

De to andre alternativer, som Niras har undersøgt, er en forbliven på den nuværende matrikel eller en flytning ud til området, hvor Sydstevnshallen i øjeblikket er under opførelse. Ifølge analysen vil sidstnævnte løsning komme til at koste 60,5 millioner kroner at etablere, mens den nuværende placering vil koste 58,4 millioner kroner at få gjort tidssvarende. Skinnerne er slidte og skal derfor under alle omstændigheder skiftes ud snarest.

- Projekterne vil stort set være lige dyre, om stationen bliver, hvor den er eller flyttes. Men et samlet udvalg har nu godkendt, at forvaltningen arbejder videre med løsning B, som peger på, at stationen skal ligge lige nord for Vemmetoftevej. Desuden skal de gå i gang med at søge ekstern finansiering, så kan smede, mens jernet er varmt. Det var et samlet udvalg enig om, da det jo står i udviklingsplanen for Rødvig, at stations-flytningen har høj prioritet. Og hvis vi ikke kommer ud af starthullerne nu, så går der rigtigt mange år, inden vi får chancen til at gøre noget ved det igen, siger Flemming Petersen (V), der er formand for PMF til DAGBLADET Stevns.