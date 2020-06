I onsdags jublede tilhængerne af nye skinner på Østbanen over den brede politiske opbakning til deres krav. Men udtalelser fra både Venstre og Socialdemokratiet på Christiansborg tyder på, at kampen kan blive op ad bakke. Foto: Henrik Fisker

Analyse: Nye skinner er ikke på plads

Stevns - 13. juni 2020 Af Henrik Fisker

Det var lige før, at man kunne høre champagnepropperne springe på diverse Facebook-sider, da det onsdag i denne uge stod klart, at stort set hele det politiske spektrum fra venstre mod højre nu går ind for nye skinner og dermed fortsat togdrift på Østbanen. Efter offentliggørelsen af de to rapporter om henholdsvis busdrift - den såkaldte BRT-løsning - og nye skinner fik næsten alle partier travlt med at afvise »tog på gummihjul« og gå ind for en renovering af de 49 kilometer lange spor mellem Køge henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) - der havde bestilt rapporten om BRT sammen med transportminister Benny Engelbrecht (S) - udtalte til DAGBLADET, at han ville anbefale det samlede regionsråd at stemme for skinnerne. Det samme gjorde de to næstformænd: Peter Jacobsen (DF) og Jacob Jensen (V). Næsten samtidig meldte borgmestrene i Stevns og Faxe: henholdsvis Anette Mortensen og Ole Vive samt gruppeformand i Køge Ken Kristensen (alle V) sig på banen på samme synspunkt efter, at de hidtil blot havde understreget, at »Østbanen skal prioriteres« uden konkret at pege på nye skinner frem for BRT-modellen.

I forvejen har de lokale socialdemokrater i Stevns og Faxe foruden Radikale, Konservative, SF og Enhedslisten længe argumenteret for en skinneløsning. Det samme har langt hovedparten af de mange, der de seneste måneder har kommenteret spørgsmålet på de sociale medier.

Ingen penge i regionen

Derfor blev der jublet og ønsket tillykke, da det onsdag stod klart, at der er et massivt politisk flertal for at lægge nye skinner på Østbanen i stedet for at lægge asfalt og indsætte busser på strækningen. Efter alt at dømme beslutter et stort flertal i Regionsrådet sig at gå videre med denne model, når de 41 folkevalgte mødes ekstraordinært for at tage stilling onsdag 24. juni.

Men pendlerne og andre, der blander sig i debatten, kan meget vel have glædet sig for tidligt. For en beslutning i Regionsrådet om at satse på skinnerne og dermed afvise BRT-modellen er ikke noget værd, hvis der ikke er penge til at gennemføre den. Selv om Regionsrådet tidligere i år har afsat 31 millioner kroner til at »sætte arbejdet i gang« allerede efter sommerferien, rækker dette beløb ikke langt, når den samlede regning lyder på 510 millioner kroner.

S: Regionens beslutning

Transportminister Benny Engelbrecht har gentagne gange understreget, at det er Region Sjællands egen beslutning, hvilken model der skal vælges på Østbanen. Men han ved naturligvis godt, at regionen ikke har pengene selv. Politikerne i Regionsrådet må derfor gå den tunge gang til Folketinget og bede om hjælp til at betale regningen.

Her står flere partier klar med tilsagn om at åbne kassen - blandt dem er Radikale, SF og Enhedslisten. Også den konservative Brigitte Klintskov Jerkel arbejder ihærdigt for en statslig støtte - enten til Østbanen specifikt eller til lokalbanerne generelt.

V: Ikke flere skinner

Men så let går det tilsyneladende ikke med at få penge til nye skinner. Tværtimod antyder en artikel i Jyllands-Posten fredag den mistanke, som flere lokale politikere længe har gået med, at villigheden til at yde støtte til Østbanen er væsentligt større, hvis Regionsrådet peger på BRT.

I artiklen slår Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen fast, at hans parti er parat til at yde et statsligt tilskud på 25-50 procent, hvis nedslidte jernbaner i Danmark udskifter toget med »moderne superbusser«, som BRT kaldes i Jyllands-Posten. Partiet anbefaler også Aarhus og Odense at bruge busser på næste etape af letbanerne i de to byer i stedet for tog på skinner.

I artiklen slår Kristian Pihl Lorentzen fast, at Venstre siger nej til nye jernbaneprojekter med undtagelse af den nye jernbane hen over Vestfyn og dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg.

- Vi skal ikke bygge flere skinner i Danmark, for togdrift er meget, meget dyr i både anlæg og drift. Vi skal satse på moderne løsninger, hvor vi får mere for pengene, siger Venstres transportordfører til avisen.

V: Nye skinner, naturligvis

Om denne markante udmelding konkret betyder, at Venstre vil blokere for nye skinner på Østbanen, fremgår ikke entydigt af artiklen. Til DAGBLADET udtalte Kristian Pihl Lorentzen onsdag, at han vil lytte til sit lokale bagland for at høre den lokale mening om sagen. Her kan han begynde med et læserbrev, som hans egne partifæller: borgmestrene i Stevns og Faxe, gruppeformanden i Køge Byråd og anden viceborgmester i Region Sjælland onsdag havde i denne avis med overskriften: »Østbanen - nye skinner, naturligvis!«

Men transportminister Benny Engelbrecht (S) bakker i Jyllands-Postens artikel op om Venstres forslag:

- BRT-busser har meget interessante perspektiver, og jeg vil tage Venstre på ordet og få analyseret, hvordan vi kan opbygge en statslig pulje. Det her er en øjenåbner for alle, der enten skal ændre på deres eksisterende kollektive trafik eller skal i gang med nyanlæg, siger ministeren til avisen.

K: Ingen slingrekurs

Udmeldingen i Jyllands-Posten fra Venstres transportordfører og transportministeren fik i løbet af fredagen en række politikere, der arbejder for nye skinner på Østbanen, til tasterne.

På Facebook-siden: Bevar Østbanen understreger folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel (K), at »pendlerne på Østbanen har ikke brug for en slingrekurs!«

Hendes folketingskollega: Anne Valentina Berthelsen (SF) slår fast over for transportministeren fast, at »busser hverken kan elle skal erstatte lokalbaner som Østbanen. Heller ikke hvis de er billigere i drift. Tænk hvis vi udelukkende lagde sygehuse rundt omkring i landet alt efter, hvor det er mest økonomisk rentabelt«.

Folketingskandidat og lokalpolitiker Line Krogh Lay (R) spørger Venstre og Socialdemokratiet, hvad der foregår. »Stop nu det BRT-cirkus«, opfordrer hun.

EL: De snyder på vægten

Samtidig har både Socialdemokratiet og Enhedslisten fredag hver for sig skrevet pressemeddelelser, hvor de godtgør, at de har nærlæst BRT-rapporten, som de mener, er fyldt med fejl og unøjagtigheder.

Et eksempel på en sådan fejl har Enhedslisten fundet ved at tælle antallet af daglige busafgange på BRT-rapporten sammen og sammenligne det med den Østbanens køreplan i 2019. Her opereres med 25 procent færre daglige afgange. Hvis der skulle være lige så mange ture, som toget har, ville driften koste 39 millioner kroner om året imod de 29 millioner kroner, som er afsat i driftsbudgettet. Det indsnævrer dermed gevinsten ved busdrift med 10 millioner kroner, påpeger partiet.

»BRT-driftsbudgettet i rapporten snyder på vægten«, konkluderer Enhedslisten, der mener, at den samlede driftsomkostning formentlig lander på omkring 60 millioner kroner om året eller næsten det samme som for togdriften.

Udløbsdato nærmer sig

Når de to partier bruger kræfter på at finde fejl i BRT-rapporten i denne fase, hvor der lokalt og regionalt tegner sig et bredt flertal for en skinneløsning, tyder det på en erkendelse af, at deres kamp for nye skinner ikke er vundet endnu.

For hvad gør tilhængerne af nye skinner, hvis transportministeren med opbakning fra Venstre kun vil give økonomisk støtte til en busløsning på Østbanen? Hvis de siger nej til det tilbud, risikerer de se frem mod de nedslidte skinners udløbsdato om blot to-tre år - og så kommer busserne under alle omstændigheder.