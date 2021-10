Se billedserie Direktør Steen Bonke Sørensen (tv.) , Besøgscenter Stevns Klint, og Gjorslevs godsforvalter Carsten L. Jakobsen fortalte om nye projekter ved Stevns Turistforenings generalforsamling. Foto: Klaus Slavensky Foto: Klaus Slavensky

Ambitiøse mål for turismen

Stevns - 08. oktober 2021 kl. 17:25 Af Klaus Slavensky

Stevns Turistforening vil lave en vandresti rundt om hele Stevns, lød det på generalforsamlingen torsdag aften. Hvorfor er man turist? Nok fordi man vil opleve noget nyt, og det kan man på Stevns, men også andre steder i Danmark og i verden.

Derfor kæmper Stevns Turistforening med andre turistfora om at tiltrække danske og udenlandske turister til halvøens seværdigheder.

Det er en stor opgave, og når Stevns Turistforening holder generalforsamling, er dette opdrag i fokus.

Pyramiden skal inddrages Turistforeningen, som har rødder tilbage til 1926, holdt sit årlige træf torsdag aften i Strøby Egede Forsamlingshus og indledte sin generalforsamling med to inspirerende oplæg om nye tiltag, som havde synergieffekten i fokus i forhold til de eksisterende turisttilbud på Stevns.

Først gav den nytiltrådte direktør for Besøgscenter Stevns Klint: Steen Bonke Sørensen en kalejdoskopisk tur gennem Verdensarv Stevns' baggrund, nutid og fremtid og løftede noget af tæppet for hvad vi alle får at se i sommeren 2022.

- Hele projektet med besøgscentret handler om mennesker, men det skal også tænkes som en forretning, og vi er i gang med planlægningen, med forretningsplanen, fastslog Steen Bonke Sørensen og uddybede:

- Vi skal bygge en udstilling, en fortælling om Stevns Klint, og vi har fået defineret historien, digitale film og spil er under produktion, og vi har sikret os et fysisk stykke af Klinten, med fiskeler, som bliver en del af den 600 kvadratmeter store udstilling. Der er mange detaljer, og jeg kan garantere, at det hele bliver færdig til tiden og til budgettet, lød det fra Steen Bonke Sørensen.

Han oplyste, at der kommer tag på bygningen i december i år, og at der åbnes med en fest i sommeren 2022, og han loved, at der ville blive offentliggjort en åbningsdato senest i december i år.

- Men vi stopper ikke der. Vi har allerede lavet en fondsansøgning til renovering af Pyramiden og laden, så der er masser at se til. Der bliver 180 p-pladser, besøgstallet er estimeret til 50.000 per år, og vi skal tiltrække besøgende, som de mange andre turistaktører kan få glæde af - restauranter, overnatningssteder, seværdigheder og mange flere. Besøgscentret skal give mest mulig værdi for hele Stevns, og vores butik og café vil være lokalt forankret, ligesom vi håber, at de forskellige personer og virksomheder, som i dag formidler Stevns Klint, vil samarbejde, sagde Steen Bonke Sørensen.

Han vil også fremme Boesdal Kalkbruds 15 hektar store område som en legeplads for sport, kunst og kultur, hvor to koncertarrangementer allerede er planlagt i 2022 - og så vil lokale stevnsboerne få mulighed for et årskort til besøgscentret.

Gjorslev som "multihus" Den anden innovative taler var den nystartede godsforvalter Carsten L. Jakobsen fra Gjorslev Gods, som havde fået i opdrag at åbne det over 600 år gamle slot op for offentligheden.

- Vi dyrker i dag landbrug, skovbrug, mælkeproduktion, planteavl og har jagt og boligudlejning, men nu skal vi også arbejde med oplevelsesøkonomi, sagde Carsten L. Jakobsen, som understregede, at der ikke var tale om, at Gjorslev bliver forvandlet til et tivoli, men vil satse på bl.a. kulturarrangementer.

- Visionen er at skabe en virksomhed, som også er en attraktiv arbejdsplads for vores nuværende 17 medarbejdere, hvor bl.a. Folketingets klimaaftale betyder udvikling af landbruget i retning af mere biodiversitet. Vores kulturarrangementer skal - ud over at give stevnsboerne og turister gode oplevelser - også bidrage til økonomien, så vi kan vedligeholde de gamle historiske bygninger. Vi har allerede åbnet op for Herregårdenes Dag, for idrætsdage, teaterforestillinger og koncerter, hvor stykket om Kai Normann-Andersen var så stor en succes, at vi genopfører det i 2022, fortalte godsforvalteren og fortsatte:

- Vi har fået ny hjemmeside, formidler via Facebook og vil arbejde med lokale varer og gårdbutikker, en café og med udlejning af lokaler til event, som kan være vinsmagning, påske, pinse og julearrangementer - kort sagt vil vi satse på at lave et multihus, men i respekt for stedets ånd, værdier og historie, lød det fra Carsten L. Jakobsen.

Appel til politikere Begge oplæg afstedkom flere spørgsmål, og efter en kort pause var det tid for turistforeningens generalforsamling, hvor formand Claus Høgenhaug aflagde beretning for et udfordrende coronaår, som dog havde haft den fordel, at sommerhusudlejningen var gået så godt, at turistforeningens "oplevelsespulje" - der bygger på overskud fra ferieudlejning - havde kunnet støtte flere projekter end normalt.

- Det har ikke kun været corona, som var udfordringen for os. 80 procent af de virksomheder, som jeg har talt med, melder om mangel på arbejdskraft. Men der er også sket mange positive ting som f.eks. etableringen af Stevns Folklore Museum, udvidelse af Rødvig Kro og Badehotel, Feriebyen og Horisonten STU's hotel i Store Heddinge. Og så har vi øget antallet af landcykler, som har medført en stigning på 25 procent, sagde turistformanden og fortsatte med en helt ny idé:

- Bestyrelsen vil arbejde for en Stevns Sti, som går rundt om hele kommunen - fra Sjællandsleden ved Vemmetofte Strand via Rødvig, Trampestien til Bøgeskov Havn og videre ad Gjorslevstien til Strøby Ladeplads og til Køge, og tilbage via Vallø og Hårlev. Det vil betyde nye B&B, spisesteder og meget andet. Vi nedsætter nu en arbejdsgruppe, og måske kan vi samarbejde med Stevns Kommune, lød opfordringen fra Claus Høgenhaug.