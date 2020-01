Se billedserie 52-årige Arjang Mehrdad har fået bevillingen til at drive Stevns Apotek af Lægemiddelstyrelsen. Den nyslåede apoteker overtager ståledes driften 1. februar. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Ambitiøs farmaceut klar til at overtage driften af Stevns Apotek Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ambitiøs farmaceut klar til at overtage driften af Stevns Apotek

Stevns - 15. januar 2020 kl. 12:32 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arjang Mehrdad kommer fra en stilling som souschef på Borup Apotek, der har overtaget apoteket i Strøby Egede. Fra 1. februar overtager han bevillingen på at drive Stevns Apotek med de resterende afdelinger i Store Heddinge, Karise og Hårlev samt de fire udleveringssteder i Rødvig, Strøby, Lyderslev og Hellested. Læs om den nye apoteker og hans baggrund her.

Et nyt kapitel

10. februar 1990 satte Arjang Mehrdad sine fødder i Danmark første gang som 22-årig. Med indgangen til februar er det 30 år siden - og lige som dengang, da han kom til landet som politisk flygtning fra Iran, så starter der nu et helt nyt kapitel i hans liv.

1. februar 2020 overtager Arjang Mehrdad således driften af Stevns Apotek efter den midlertidige bestyrer, som Lægemiddelstyrelsen indsatte i oktober sidste år da den hidtidige apoteker, Mads Middelboe, havde kastet håndklædet i ringen.

- Det var en tilfældighed, at jeg kom til Danmark. Dengang begyndte jeg helt fra nul. Og selvom man kan sige, at jeg nu springer ud i noget nyt ved at blive selvstændig apoteker her på Stevns, så er det noget, jeg har arbejdet hen imod i mange år.

Hans iranske uddannelsesbaggrund som teknisk tegner, hvor han arbejdede i en ingeniørvirksomhed i byggebranchen, har han aldrig brugt i Danmark.

- Jeg stod i 1990 på dansk jord, og spurgte mig selv: Hvorfor er jeg her, og hvad skal du her? Det var ikke noget jeg havde tænkt over, da jeg flygtede ud af Iran. Men jeg gik straks i gang med at lære dansk, og som 24-årig begyndte jeg på et specialkursus på gymnasialt niveau. Min drøm var egentlig, at jeg ville være tandlæge, og jeg søgte ind på tandlægehøjskolen flere gange uden held. Mit gennemsnit på 9 var ikke højt nok til direkte adgang, husker Arjang Mehrdad tilbage, da DAGBLADET har sat ham stævne i Store Heddinge.

Stor integrations-indsats

Han kendte ingen, da han kom til Danmark. Men det lå ham meget på sinde at blive en del af samfundet.

- Èn af de ting jeg gjorde for at integrere mig og komme ud blandt andre, det var at leje et værelse hos en familie i Solrød Strand. Her boede jeg tæt på en familie, og så begyndte jeg at gå til basketball i den lokale klub, da jeg også havde spillet basket i Iran. Jeg blandede mig og forsøgte hele tiden at tænke positivt, forklarer den nye apoteker for Stevns Apotek.

I stedet for tandlægestudiet gik Arjang Mahrdad i gang med at læse til cand.pharm. på Københavns Universitet, hvor han i øvrigt nu også underviser i organisation og ledelse, idet han også har en HD-lederuddannelse fra Copenhagen Business School. Han er også censor på Københavns Universitet for skriftlige farmaceutiske opgaver.

- Da jeg blev færdig med at læse til cand.pharm. søgte jeg ind på tandlægehøjskolen igen - og nu kom jeg ind. Ikke for at jeg ville gøre alvor af det, men jeg gjorde det for at booste min egen selvtillid, så jeg beviste over for mig selv, at jeg godt kunne, hvis jeg ville, siger den ambitiøse nye apoteker, der nu har næsten 20 års erfaring fra branchen med meget forskelligartet erhvervserfaring i bagagen.

Han startede på apoteker i Charlottenlund og København, hvorefter han blev ansat i et ledelsesprojekt i den tyske forskningsvirksomhed Boehringer Ingelheim.

Fra Souschef til apoteker

De seneste fem år har han været souschef for Borup Apotek og i slutningen af 2019 udpegede Lægemiddelstyrelsen så Arjang Mehrdad til at få bevillingen, så han nu kan drive Stevns Apotek.

- Min erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund giver et godt rygstød til at drive et apotek. Her vil jeg lægge stor vægt på kundeservice og betjening af kunder. Folk skal have en god og smidig oplevelse, når de besøger Stevns Apotek. Og i den sammenhæng er personalet nøglen til succes. Det, der driver mig, er derfor både min relation til kunderne og personalet. Det er en fantastisk branche, og min egen personlige udvikling stopper ikke her. Jeg vil gerne udvikle mig sammen med Stevns Apotek, siger en tydeligt ambitiøs, nyslået apoteker.

Arjang Mehrdad har også haft stor interesse for fagforeningspolitik, hvorfor han i perioden 2015-2019 sad i Pharmadanmarks hovedbestyrelse - Apotekssektionen. Nu kommer han så over på den anden side skrivebordet - om man så må sige.

- Det kommer både mig og mit personale til gode, at jeg indgående kender til deres forhold, lyder apotekerens vurdering i den sammenhæng.

Han har allerede hilst på personalet og glæder sig til at komme i gang:

- Jeg vil drive mit apotek anderledes, men uden dygtige medarbejdere går det ikke. De er det vigtigste led i organisationen for at kunderne kan få den bedst mulige oplevelse ved at handle på apoteket. I den sammenhæng er jeg en leder, der godt tør og vil stå frem.

Pendler fra Hedehusene

Konen mødte han under sine studier. Hun er også er farmaceut og arbejder i København. Sammen har de en datter på 17 år og en søn på 14 år, der ikke har tænkt sig at gå i forældrenes fodspor.

Familien bor i Hedehusene, og det bliver de i første omgang ved med.

- Jeg har cirka 50 kilometer til arbejde. Måske flytter vi tættere på med tiden, men ikke i første omgang. Det betyder dog ikke, at jeg ikke har tænkt mig at engagere mig lokalt. Jeg har allerede meldt mig ind i den lokale handelsstandsforening i Store Heddinge, og jeg har tænkt mig at være meget aktiv for udviklingen af Stevns som et godt sted at bo og handle, siger Arjang Mehrdad til DAGBLADET.