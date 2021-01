Se billedserie For knap to år siden præsenterede flertalsgruppens politikere planen om at bygge en ny Stevnshal. Nu følger version 2.0, som er en ambitiøs visionsplan for udvikling af hele området rundt om den nye hal, der efter planen skal stå færdig til efteråret. Foto: Henrik Fisker

Ambitiøs byudvikling ved den nye Stevnshal

Stevns - 28. januar 2021 kl. 09:24 Af Henrik Fisker

AET-udvalget valgte den mest ambitiøse plan ud af tre mulige, da medlemmerne før jul skulle forholde sig til, hvordan de gerne ser området omkring den nye Stevnshal i Store Heddinge indrettet.

- Vi har sat barren højt efter at have lyttet til brugernes ønsker. Der er kommet mange spændende ideer og tanker på bordet, som vi har forsøgt at indarbejde i en helhedsplan, lyder det fra Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der er formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget (AET).

Arbejdet med at lave en visionsplan har stået på i over to år og inddraget brugere og foreninger, og sammen med kollegerne i Plan, Teknik og Miljøudvalget (PMT) har AET været på to inspirationsture til andre kommuner, inden de lagde sig fast på den endelige model.

Visionsplanen blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen på sidste uges digitale møde og skal nu foldes ud på et virtuelt borgermøde, der finder sted onsdag 10. februar.

- Vi drømmer stort med det her projekt, som vi har været meget grundige med. Det bliver fantastisk for Store Heddinge og stevnsboerne, lyder det i en udtalelse fra borgmester Anette Mortensen (V).

Attraktivt lokalmiljø Den overordnede ide med visionsplanen er, at brugerne ikke blot får en ny sportshal, men at samme hal skal indgå i et attraktivt lokalmiljø præget af fritidsaktiviteter. Samtidig har det været et bærende princip at åbne hele området omkring hallen og svømmehallen - kaldet Stevnsbadet - ind mod bymidten og på den måde integrere det i resten af Store Heddinge. Endelig er der gjort tanker om, hvordan trafikken til og fra området skal se ud i fremtiden.

Planen skal realiseres trin for trin, og de forskellige forslag er ikke besluttet, ligesom der ikke er afsat midler i de kommende års kommunale budgetter til realisering af dem. Visionsplanen kan således tage år at gennemføre og må derfor betragtes som en rettesnor for, hvordan Store Heddinge kan komme til at udvikle sig mod øst i de kommende år.

Planens enkelte forslag Med disse forbehold kan brugerne af området - og øvrige borgere - se frem til en række nye tiltag:

Munkegårdsparken og idrætsområdet vil blive knyttet tættere sammen med bymidten med nye stisystemer og beplantning. Her kan man bl.a. se frem til et nyt, stort skateranlæg samt en stor legeplads, men også etablering af et regnvandsbassin.

Når den nye Stevnshal er taget i brug, skal den gamle hal rives ned. På arealet, hvor den lå, er der planer om et nyt, multifunktionelt hus, som kan bruges til bl.a. kulturarrangementer, foreninger og ungdom.

Samtidig kan idrætsfolket se frem til en omlægning af fodboldbanerne - kaldet Store Heddinge Stadion - så der bliver plads til et atletikstadion, en kunstgræsbane, multibaner m.m.

Endelig er der lagt op til et trafikalt nybrud i byens østlige del. En ny omfartsvej vil se dagens lys og komme til at ramme hele området ind. Vejen kan potentielt komme til at forbinde Højerupvej i syd med Sigerslevvej i nord og dermed betjene både idrætsarealet og et eventuelt nyt boligområde, som kan udstykkes syd for Sigerslevvej. Det vil aflaste trafikken ind gennem bymidten, hvor ikke mindst Østergade og Ved Munkevænget ofte bruges som tilkørselsveje til hallerne.

Samtidig er det planen, at al parkering af biler flyttes ud af områdets centrale del til området syd for Stevnsbadet. Det vil i givet fald stærkt reducere behovet for den nye tilkørselsvej fra Ved Munkevænget.

DF: Usandsynligt dyrt I Kommunalbestyrelsen lagde udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen vægt på, at visionsplanens hovedsigte er at skabe sammenhæng mellem aktiviteterne.

- Udviklingen skal ikke ske ved knopskydning, men så den hænger sammen i en helhed. Vi skal i gang med at søge fondsmidler til at realisere planerne, og det er helt sikkert, at det hele ikke står klar i morgen, sagde han.

Der var bred opbakning til visionsplanen, som Sejer Folke (EL) kaldte »et skoleeksempel på grundig borgerinddragelse«. Han glædede sig særligt over, at udvalget havde haft mod til at vælge den mest ambitiøse af de tre modeller, der lå på bordet.

Men Dansk Folkeparti kunne som de eneste ikke tilslutte sig visionsplanen. Varly Jensen fik protokolleret, at partiet »ønsker de økonomiske og tekniske konsekvenser beregnet, så der er et solidt beslutningsgrundlag«.

- Det bliver usandsynligt dyrt at gennemføre, så hvis vi vedtager en så ambitiøs plan, skaber vi en forventning hos borgerne om, at alt dette har vi tænkt os at gennemføre. Vi må stille os spørgsmålet, om det kan gennemføres inden for en overskuelig fremtid, sagde han.

Vi skal turde drømme Men disse bekymringer delte andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen tilsyneladende ikke. Mikkel Lundemann Rasmussen imødegik kritikken:

- Skal vi ikke turde drømme? Jo, vi skal. Jeg er ked af, at DF ikke stemmer for denne plan, sagde han.

Line Krogh Lay (R) kaldte projektet »en vildt fed proces«.

- Det er vores opgave som politikere at have visioner og turde drømme, sagde hun.

Samme holdning havde Bjarne Nielsen (V):

- Hvis visionsplanerne skulle bremses af økonomien, tror jeg, at visionerne gik fløjten, sagde han.

Thomas Overgaard (S) satte disse ord på:

- At drive politik er at se fremad og at have visioner. Her vælger vi den højeste fællesnævner med den mest ambitiøse model, som nu er vores rettesnor, og hvor grundstenen er den nye hal. Kronen på værket er vejføringen, som kan skabe vækst med nye udstykninger ved Sigerslevvej. Det bliver et kæmpeløft for hele området.