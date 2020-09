Amatørteater søger skuespillere

I år måtte det traditionsrige teater dog holde corona-pause, men nu er de klar igen, og der er brug for nye kræfter.

»Går du og gemmer på en skuespiller? Eller er du den fødte leder? Vi har gennem årene opførte mange spændende og sjove lystspil, og forestillingerne har altid været velbesøgte. For at kunne fortsætte denne gode tradition har Strøby Amatørteater brug for nye kræfter både på og bag scenen.