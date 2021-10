Strøby Amatørteater har stolte traditioner med at more lokalbefolkningen. Det er tilsyneladende slut nu. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Amatørteater foran lukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Amatørteater foran lukning

Stevns - 13. oktober 2021 kl. 17:44 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det er en gammel tradition, at borgerne i Strøby mødes i forsamlingshus en weekend hvert år i marts for at spise en god middag eller drikke kaffe, inden de ser årets forestilling i Strøby Amatørteater. De seneste to år har der dog ikke været nogen forestilling som følge af coronarestriktionerne.

Noget tyder på, at denne tradition snart kan være fortid. I hvert fald blev udgangen på den seneste generalforsamling, at bestyrelsen fik flertal for sit forslag om at nedlægge amatørteaterforeningen. Det sker efter flere forgæves forsøg på at finde nye skuespillere til forestillingerne og medlemmer af bestyrelsen.

Det var dog ikke alle tilstedeværende, der syntes godt om bestyrelsens forslag om at nedlægge foreningen. Det referat, som er sendt til redaktionen, har overskriften: Drama i kulissen - og det understreges, at der ikke er tale om titlen på én af Amatørteatrets forestillinger, men om den senest afholdte generalforsamling.

Således måtte deltagerne gennem hele tre afstemninger, før der var flertal for bestyrelsens forslag om at nedlægge foreningen. Undervejs blev det forsøgt at afværge en lukning, hvor der i stedet skulle skaffes to nye medlemmer til bestyrelsen, som så skulle forsøge at sparke liv i den gamle teaterforening.

Hvem må stemme?

Samtidig kom det til diskussion om, hvem der havde ret til at stemme på generalforsamlingen. Problemet var bl.a., at ingen af foreningens aktive medlemmer har betalt kontingent. De mange æresmedlemmer er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen, og det samme gælder passive medlemmer. Reelt kunne beslutningen om en lukning af foreningen derfor træffes af meget få personer. Det var et nyt medlem så utilfreds med, at hun forlod generalforsamlingen, da hun alligevel hverken kunne gøre fra eller til.

Da bestyrelsens forslag omsider blev vedtaget, besluttede dirigenten at lukke generalforsamlingen, idet der ikke var grund til at afholde valg til bestyrelsen mv., da foreningen alligevel står foran lukning.

Herefter er der kun den ekstraordinære generalforsamling mandag 25. oktober tilbage. Her skal lukningen bekræftes, ligesom der skal træffes beslutning af anvendelse af foreningens formue. Med mindre det lykkes modstanderne af en nedlæggelse at finde en løsning, der k

an redde den gamle forening i sidste øjeblik.