Amatørteater får ingen støtte til studietur

Stevns - 10. juni 2018

Stevns Amatørscene vil gerne lave en studietur til London for 25 børn og unge, der spiller teater i foreningen. Turen skal vare tre dage og gennemføres i september. Planen er at tage kontakt til frivillige teaterforeninger i den britiske hovedstad og som kronen på værket at komme ind at se Løvernes Konge på det berømte Lyceum Theatre - eventuelt med besøg bag scenen.

For at holde rejseomkostningerne nede har Amatørscenen søgt om et tilskud fra kulturpuljen. Helst 20.000 kroner som tilskud til både transport og entréudgifter, alternativt 12.500 kroner alene til transportudgifterne. Hvis pengene blev bevilget, kunne udgiften pr. deltager holdes på henholdsvis 700 eller 1000 kroner pr. deltager.

Amatørscenen skriver i sin ansøgning, at turen til London - og især teaterforestillingen med Løvernes Konge - er et stort ønske blandt medlemmerne.

»Vi ønsker og tilbyde vores unge medlemmer en fælles oplevelse, som kan inspirere til kommende forestillinger samt styrke vores fælles relationer. Man kan se det som en investering i vores børn og unge. ... Som forening må vi erkende, at der til tider skal en ekstra indsats til, hvis vi foresat skal tiltrække nye medlemmer samt beholde de fantastiske unge mennesker, vi allerede har. Vi fornemmer helt klart, at det er i år vi skal give de unge en ekstra oplevelse«, hedder det i ansøgningen fra Amatørscenen.

Men politikerne i Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Turismeudvalget vendte tommelfingeren nedad på deres seneste møde.

- Uanset det gode formål har vi en regel om, at de aktiviteter, som vi støtter, som hovedregel skal foregå i Stevns Kommune. Heraf følger, at vi ikke giver støtte til transportudgifter. Med begrænsede midler i kulturpuljen er vi nødt til at stå ret fast på kriterierne for, hvad vi kan støtte, siger Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der er formand for udvalget.

Selv erklærede formanden sig inhabil og forlod lokalet under behandlingen af sagen, men han erklærer sig enig i den afgørelse, som hans kolleger i udvalget har truffet.