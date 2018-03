Seks ryghvirvler fra en haj, der levede i urtiden, er dukket op i en kalkblok fra Stevns Klint mellem Mandehoved og Holtug Kridtbrud. Illustration: Geomuseum Faxe

Amatørgeolog finder forstening fra en haj

Stevns - 12. marts 2018

Endnu engang har en amatørgeolog fundet et fossil fra et fortidsvæsen og indleveret det til Østsjællands Museum. Denne gang drejer det sig om en blok af bryozokalken, hvor der ligger en flot bevaret samling af forstenede ryghvirvler fra en haj, der har endt sine dage i det stevnske hav for cirka 65 millioner år siden.

Fundet fandt sted i sommeren 2015, hvor amatørgeolog Mette Hofstedt stødte på blokken af bryozokalk på stranden mellem Holtug og Mandehoved. Hun kunne se, at der stak lidt af en ryghvirvel fra en haj ud af den. Selv om blokken var tung, og der var langt at gå tilbage langs stranden, tog hun den med hjem, da hun kunne tænke sig at præparere lidt på den og se, om der skulle være flere knogler inde i den.

Det var imidlertid først i denne vinter, at Mette Hofstedt fik tid til at gøre alvor af planerne, men så blev hun til gengæld også glædeligt overrasket. For der var ikke kun én, men hele seks hvirvler, der lå pænt ved siden af hinanden. Ud fra størrelsen på ryghvirvlerne ser det ud til at have været en rimelig stor haj med en kropslængde på mellem fire og seks meter.

At finde ryghvirvler fra hajer er meget sjældent. Det skyldes, at hajers knogler så at sige kun består af brusk, og derfor rådner de som regel hurtigt væk, længe inden de kan nå at blive begravet og forstene. Men en sjælden gang imellem, så finder man altså ryghvirvler fra hajer bevaret, oplyser museumsinspektør Jesper Milàn fra Geomuseum Faxe.

Han er tillige formand for Danekræ-udvalget i Danmark, som nu skal vurdere fundet nærmere. I første omgang er en fransk ekspert i fossile hajer sat på opgaven.

- Det er altid glædeligt, når så flotte fund bliver gjort. Jeg håber, at det kan give endnu flere amatørgeologer blod på tanden til at gå på jagt i de nedskredne blokke på stranden langs Klinten. Jo flere af sådanne unikke fund der gøres, jo mere imponerende udstilling kan vi lave, når det nye verdensarvs -besøgscenter i Boesdal bliver en realitet, siger han.